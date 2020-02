Ion Chicu: Guvernul va interzice majorarea preţului pentru măştile medicinale

„Este motiv de a interveni. Formal, agenţii economici pot majora preţul pentru că la produsele respective nu este stabilită o limită a adaosului comercial. Mâine, în şedinţă de Guvern vom limita adaosul comercial pentru măşti şi alte produse de acest gen. Ceea ce se face va fi curmat. Mâine va fi hotărârea de guvern, mâine seară, or joi FISC-ul şi Inspecţia financiară va poposi pe la farmacii şi depozite pentru a verifica tot”, a declarat prim-ministrul Ion Chicu în cadrul emisiunii de marţi seara „Puterea a Patra” de la postul de televiziune N4.



Ion Chicu afirmă că majorarea preţurilor care se atestă acum este nefondată, deoarece în depozite există stocuri suficiente de măşti, iar deficitul este creat artificial pentru ca în 2-3 zile aceste măşti să poată fi vândute cu 10-15 lei.



Şeful Cabinetului de miniştri a făcut referire şi la eliminarea de pe ordinea de zi de astăzi a guvernului a proiectului de Hotărâre cu privire la iniţierea negocierilor asupra Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind abolirea reciprocă a vizelor. Oficialul afirmă că nu există nicio legătură între virusul care a pornit din China şi retragerea proiectului respectiv de pe ordinea de zi.



„Este adevărat că noi suntem în discuţii cu partea chineză de vreo trei ani. Se discută două elemente: primul prevede liberalizare pentru vizite de scurt timp cu scopul stimulării turismului şi al doilea este regimul de liber schimb. Ele merg în paralel. Noi am sperat că vom avansa pe ambele elemente odată, însă pentru elementul doi nu avem o înţelegere pentru categoriile de mărfuri. Lista de mărfuri se coordonează greu”, a declarat Ion Chicu.



Cât despre faptul că Republica Moldova nu ar fi pregătită pentru a face faţă coronavirusului, iar guvernul ar fi reacţionat prea târziu pentru a lua măsuri de securitate, Ion Chicu precizează că primele măsuri au fost luate încă din momentul în care Organizaţia Mondială a Sănătăţii a emis alerta în legătura cu coronavirusul din China.



„După două zile de la anunţul OMS, am convocat Comisia Naţională Pentru Sănătate Publică, atunci s-a discutat tot. În urma şedinţei, pentru fiecare instituţie era scris cu ce se ocupă, fiecare îşi ştie responsabilităţile. De atunci la Spitalul Toma Ciorbă erau pregătite saloanele, paturile în caz de necesitate”, a adăugat premierul.



Ion Chicu spune că guvernul nu va ieşi în fiecare zi la televizor pentru a face populism cu ocazia coronavirusului.