Ion Ceban: Chişinăul ar putea rămâne fără agent termic la toamnă

Potrivit edilului, din cauza lipsei unor investiţii majore, s-a ajuns la situaţia în care utilajul de producere la centralele electrotermice (CET-uri) este cu termenul de exploatare depăşit, fapt ce conduce la avarii, randament scăzut, respectiv pierderi enorme şi imposibilitatea exploatării de mai departe conform normelor tehnice existente.

„Dacă nu vă apucaţi imediat de reparaţie, riscăm nu doar Chişinăul să rămână fără căldură în toamna acestui an, dar să fie majorate iarăşi costurile, care pot creşte până la patru ori”, atenţionează Ion Ceban.



Primarul capitalei precizează că „Termoelectrica” are un proiect de dezvoltare a sectorului energetic, cu suportul Băncii Mondiale. Acordul de împrumut a fost semnat la 30 septembrie 2020, iar la 29 martie 2021 proiectul a intrat în vigoare, acesta urmând să fie realizat până la 31 decembrie 2025. Valoarea proiectului este de 92 de milioane de euro. „Beneficiarii proiectului sunt populaţia municipiului Chişinău care locuieşte în blocuri rezidenţiale şi casele care vor fi conectate la proiect. CET-urile urmau deja să intre în reparaţie, însă niciun deget nu a mişcat această guvernare incompetentă”, a remarcat Ion Ceban.



Potrivit primarului, în cadrul acestui proiect urmau să fie instalate 140 de puncte termice individuale şi reţelele aferente în clădirile rezidenţiale. „Reconstrucţia în circa 40 de clădiri a reţelelor interne de distribuţie a energiei termice, trecerea la distribuţia pe orizontală va reduce consumul per apartament. Reabilitarea termică a şapte clădiri rezidenţiale şi a sistemelor de distribuţie. Nu se face nimic în această privinţă”, afirmă Ion Ceban.



Primarul subliniază că, în cazul unei avarii, care poate duce la oprirea blocului energetic nr.1, întreprinderea poate fi sancţionată financiar cu 132 de mii de lei per oră sau 3,2 milioane lei în decurs de 24 ore. În acelaşi timp, pierderea sau suspendarea livrării agentului termic poate fi sancţionată cu 447 de milioane de lei. „Implementarea acestor proiecte sunt vitale nu doar pentru „Termoelectrica”, dar şi pentru tot sistemul electric naţional şi pentru municipiul Chişinău. Iar pierderile ce pot surveni în caz de neimplementare pot constitui 705 milioane de lei anual, fapt care va duce inevitabil la o creştere substanţială a tarifelor”, atenţionează edilul.



Instalaţiile CET-1 asigură 73% din energia termică livrată în Chişinău.