23 de dosare, depuse până în prezent în programul cetăţeniei prin investiţii

Vicedirectorul ASP, Iulia Petuhov, a spus astăzi, într-o conferinţă de presă, că în lume există în jur de 60 de programe de cetăţenie şi reşedinţă, dintre care 13 sunt programe de cetăţenie prin investiţie. Cipru a reuşit să revigoreze economia ţării printr-un astfel de program, după criza din 2014. În ultimii trei ani, programul a contribuit cu 1,3% la PIB-ul acestui stat, fiind acumulate în economie 6,6 miliarde de euro.



Iulia Petuhov a mai spus că în Moldova solicitaţii de cetăţenie prin investiţie sunt supuşi unui proces de verificare a reputaţiei economice şi financiare. Totodată, se verifică potenţialele riscuri pentru ordinea publică şi securitatea statului. Nu sunt eligibile persoanele care au comis infracţiuni şi care au fost puse sub învinuire de către instanţe internaţionale. De asemenea, persoanele care sunt date în urmărire de către Interpol, cele care au obţinut venituri din activităţi criminale, ale căror fonduri provin din surse ilegale şi persoanele care au primit refuz de cetăţenie într-un alt stat.



După verificarea dosarului, în cazul în care răspunsul este pozitiv, solicitantul transferă 100 de mii de euro în contul Escrow al programului, deschis la o bancă comercială din Moldova. Contul este un filtru de verificare a surselor vărsate. După verificarea banilor, urmează vărsarea lor în Fondul de Investiţii Publice. „Programul de dobândire a cetăţeniei prin investiţii este o platformă clară, de atragere a investiţiilor în Republica Moldova, de a crea noi locuri de muncă şi a aduce beneficii pentru cetăţenii moldoveni”, a spus Iulia Petuhov.



Deocamdată, în Republica Moldova există doar opţiunea obţinerii cetăţeniei prin investiţii prin vărsarea sumei de 100 de mii de euro pentru proiecte de dezvoltare durabilă a Moldovei. A doua opţiune – investiţiile în unul dintre sectoarele strategice ale Republicii Moldova, se estimează că va fi lansată în a doua jumătate a anului.



Despre cetăţeanul străin care a obţinut paşaportul moldovenesc, vicedirectorul Agenţiei Servicii Publice a declarat că este din domeniul IT şi doreşte să exploreze oportunităţile oferite de parcurile industriale IT. El şi-a exprimat dorinţa de a coopera cu Universitatea Tehnică pentru a implica în afacerea sa tinerii specialişti.



Parlamentul Republicii Moldova a aprobat programul cetăţeniei prin investiţii în noiembrie anul trecut.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: