Reacţii după moartea Evei Mozes Kor, victimă a experimentelor la Auschwitz. „Se sting şi ultimele voci care au supravieţuit ororilor lagărelor naziste“

Vestea morţii Evei Mozes Kor, una dintre supravieţuitoarele celebre ale lagărului nazist Auschwitz, i-a îndurerat pe toţi cei care au cunoscut-o ori i-au ştiut tulburătoarea poveste de viaţă. Cetăţeană americană cu origini în satul sălăjean Porţ, Eva Mozes Kor venea cu regularitate în România, pentru a-şi vizita locurile natale. În 2018, ea a fost prezentă la Şimleu Silvaniei, la un eveniment organizat de Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord.

"Am cunoscut-o în urmă cu câţiva ani, când am avut plăcerea să stau de vorbă cu ea, alături de un grup de tineri din Şimleu Silvaniei. În toamna anului trecut, atunci când comemoram victimele Holocaustului din România am avut-o ca invitat la acel eveniment. Prezenţa sa acolo a fost o surpriză atât pentru noi, cât şi pentru cei 200 de elevi care se aflau la acel moment în Sinagoga-Muzeu. A fost un moment emoţionant, dar şi o lectie de viaţă pe care Eva Kor a reuşit să ne-o transmită. Născută în Porţ, comuna Marca, Eva revenea foarte des în locurile natale cu un grup de cercetători pe care îi aducea anual să vadă locurile în care s-a născut şi a copilărit până când a fost deportată în lagărul Auschwitz-Birkenau. Fiind gemene, ea şi sora ei au fost supuse experimentelor realizate de către doctorul Mengele şi a avut un trecut destul de controversat, pentru că după terminarea războiului şi revenirea la viaţă, Eva i-a acordat iertare doctorului Mengele, ceea ce printre supravieţuitorii Holocaustului este un fenomen destul de rar întâlnit. Eva Mozes Kor a fost unul dintre mentorii şi apropiaţii Muzeului şimleuan si ne-am bucurat impreuna de momente frumoase. A lăsat în urmă un Muzeul al Holocaustului în SUA şi reuşeşte, astfel, să transmită generaţiilor următoare lecţii importante despre tragedia Holocaustului, dar şi să educe tinerele generaţii în spiritul devotamentului, respectului reciproc, al luptei împotriva antisemitismului şi xenofobiei", a precizat Daniel Stejeran, directorul Muzeului Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord.

În memoria Evei Mozes, în acest an, de Ziua Naţională de Comemorare a Holocaustului va fi plantat un copac în curtea Sinagogii-Muzeu din Şimleu Silvaniei.

Şi preşedintele Comunităţii Evreilor din Zalău-Sălaj, Dan Has, a cunoscut-o pe cea care a devenit un avocat al iertării.

"Este o pierdere mare nu doar pentru comunitatea evreiască, ci pentru întreaga societate. Eva Mozes şi-a dedicat întreaga viaţă de după ieşirea din lagăr activităţilor educaţionale, conferinţelor şi organizarea de vizite în locurile în care s-au petrecut ororile naziste pentru a vorbi lumii despre Holocaust, această pată din istoria lumii. Din păcate, se sting şi ultimele voci care au reuşit să supravieţuiască ororilor lagărelor naziste. Rămânem doar cu mărturiile ei, care ne transmit nouă şi generaţiilor care urmează marea tragedie prin care a trecut poporul evreu", a spus Has.

Celebra supravieţuitoare a experientelor de la Auschwitz, Eva Mozes Kor, a decedat joi, 4 iulie, la 85 de ani, în Polonia, la câţiva kilometri distanţă de lagărul de concentrare în care a fost deportată pe cand avea doar 10 ani. Acolo, împreună cu sora ei geamănă, Miriam, a fost supusă experimentelor inumane de către doctorul german Josef Mengele, cel supranumit "Îngerul Morţii". Cele două au fost eliberate în 1945, Miriam decedând în 1993 din cauza unei forme rare de cancer, atribuită experimentelor la care a fost supusă. Eva a emigrat în Israel, pentru ca în 1960 să se stabilească în Statele Unite ale Americii.

