Proiectul care îi pregăteşte pentru viaţă pe copiii din centrele de plasament. Tinerii sunt consiliaţi în carieră şi primesc burse private

Cinci tineri din Centrul de Plasament din Cehu Silvaniei au fost incluşi într-un inedit proiect derulat în cadrul unui parteriat între compania TenarisSilcotub şi Asociaţia Benefacto, cu implicare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj.

Proiectul care a fost lansat vineri, 14 februarie, va permite tinerilor instituţionalizaţi să beneficieze de o serie de sesiuni de orientare profesională, coordonate de specialişti, la finalul cărora vor fi pregătiţi ca, odată cu absolvirea şcolii profesionale, în această vară, să se poată integra pe piaţa muncii. Programul de orientare profesională îi va ajuta să aibă toate informaţiile necesare pentru a aborda realist o viitoare carieră, conştienţi de propriile abilităţi şi de oportunităţile pe care piaţa le poate oferi.

Acesta este doar unul dintre programele educaţionale gândite special pentru copiii din Centrul de plasament din Cehu Silvaniei, programe structurate în funcţie de vârsta acestora şi nevoile lor concrete: consiliere în carieră, acces la sesiuni de meditaţii, cursuri specifice de educaţie sexuală şi prevenire a consumului de stupefiante, şi burse private.

Astfel, tinerii care în acest an sunt în clasele a VII-a, a VIII-a, a XI-a şi a XII-a vor avea acces la sesiuni de pregătire intensă pentru viitorul nivel de învăţământ la Centrul Pitagora din Zalău. Scopul este de a-i ajuta să ajungă la un liceu mai bun sau să urmeze o facultate, astfel ca şansele lor de succes în viaţă să fie egale cu ale oricărui copil. Multinaţionala va asigura susţinerea lor şi pe perioada studiilor universitare. În acest an universitar, spun reprezentanţii companiei, şase studenţi provenind din centrele de plasament din Cehu Silvaniei şi Câmpina beneficiază de burse. Printre ei şi Alina Mezei, studentă în primul an la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Pentru ea, programele din centru au însemnat în primul rând şansa de a vedea o altă viziune asupra unei cariere, de a descoperi oameni şi experienţe cu care altfel nu s-ar fi întâlnit. „Inclusiv alegerea de a urma ca facultate Asistenţa Socială vine din faptul că am primit orientarea corectă pentru abilităţile şi pasiunile mele”, spune Alina. „Bursa pe care o primesc acum din partea TenarisSilcotub îmi permite să nu mă limitez doar la studii, să pot să fiu activă în alte activităţi studenţeşti care îmi completează cursurile”, povesteşte tânăra.

Pentru că educaţia pentru viaţă este la fel de importantă, mai ales în contextul provocărilor actuale, tinerii vor beneficia de alte două proiecte vizând serii de cursuri de educaţie sexuală şi de prevenire a consumului de droguri şi alcool. Psihologi specializaţi vor discuta cu ei despre siguranţa emoţională, cunoaşterea contextului maturităţii şi riscurile existente.

Citiţi şi:

Povestea Cristinei Balaban, femeia care s-a transformat în mamă adoptivă pentru 126 de copii singuri pe lume