Jucării şi haine croşetate, temelia unei afaceri personale. „Împletesc firele pentru a crea lucruri cu suflet“

Este de profesie economist şi lucrează de peste 15 ani în domeniul fondurilor europene, însă cea mai mare pasiune a Andei Pop (42 de ani) este croşetatul. Originară din Zalău, după finalizarea facultăţii, s-a mutat în Cluj-Napoca, unde şi-a întemeiat o familie.

Dragostea pentru tricotat se învârte în jurul copilăriei şi al copiilor. A fost o îndeletnicire care a început timpuriu: în copilărie, obişnuia să creeze haine pentru păpuşile ei. Apoi, la şcoală, la orele de lucru manual, lucra întotdeauna peste cerinţele profesoarei.

Îşi aminteşte că în clasa a III-a şi-a tricotat un pulover galben şi apoi unul gri, pe care le-a purtat până i-au rămas mici. Nu i-a neglijat nici pe membrii familiei: pe bunici îi răsfăţa în fiecare Crăciun cu şosete de lână, iar mamei îi făcea cadou milieuri şi cusături pe etamină.

Mărturiseşte că a moştenit îndemânarea şi răbdarea de la bunica şi de la mama ei. „Bunica nu tricota, dar cosea, lucra la război şi făcea cipcă – acel croşetat cu acul mic de tot, din care ieşeau dantelele de pus la ştergare sau cearşafuri. Vara participam cu ea la procesul de pregătire al lânii şi, de obicei, îmi reveneau toate resturile de gheme, ce îi rămânea de la ce lucra ea. Bunica m-a învăţat să cos şi mi-a dat dragul pentru firele de aţă. Mama m-a învăţat să tricotez – deşi pe ea nu mi-o amintesc lucrând“.

Tainele croşetatului le-a deprins singură, în urmă cu mai bine de zece ani, după ce o doamnă care făcea căciuliţe în parc nu a vrut să-i arate care sunt primii paşi pentru realizarea unui astfel de accesoriu. „Mi se părea fascinant produsul final şi nu înţelegeam procesul, însă doamna respectivă n-a vrut să-mi arate cum se începe o căciulă. Aşa că m-am ambiţionat să învăţ singură. Mi-a fost de mare ajutor YouTube, unde am găsit un film care m-a ajutat să mă împrietenesc cu croşeta. Iar de atunci, nu m-am mai oprit“.

A croşetat mai întâi pentru copii

Primele creaţii croşetate le-a confecţionat pentru fiica ei, însă curând după aceea au venit şi cererile din partea altor membri ai familiei şi prietenilor. Apoi, a primit solicitări şi din afara cercului apropiat.

„Am oscilat o bucată de vreme între a rămâne doar la nivel de hobby sau a-l transforma în ceva mai mult. Între timp, m-am întors la serviciu după concediul de maternitate, iar priorităţile s-au schimbat din nou. Acum trei ani, după ce am devenit mamă pentru a treia oară şi am rămas din nou în maternitate, mi-am petrecut foarte mult timp tricotând şi croşetând. În acest context, am decis să profit de interesul celor din jur pentru ceea ce fac şi să-mi pornesc propriul business cu lucruri realizate manual“, povesteşte Anda Pop.

Inspirată de copiii ei şi de culori, antreprenoarea mânuieşte cu dibăcie croşeta şi andrelele, transformând firele în jucării şi diverse obiecte de îmbrăcăminte – căciuli, fulare, cardigane şi rochiţe. Toate produsele ei sunt unice şi speciale, e convinsă:

„Îmi place să spun că împletesc firele de aţă cu andrelele şi cu croşeta pentru a crea nişte lucruri cu suflet. Fiecare ochi a trecut prin mâna mea şi în fiecare lucru pun o parte din starea de moment, din gândurile mele, din emoţiile mele. Uneori, mă tem că poate nu va ieşi exact cum îmi doresc, uneori e mare bucuria că a ieşit chiar mai bine. Cred că, de fapt, asta e ceea ce dă valoare lucrului de mână“.

Haine şi jucării unice

Dacă în perioada concediului de maternitate obişnuia să-şi expună creaţiile la târgurile de profil, după ce a revenit la serviciu s-a mutat în mediul online. Şi-a creat o pagină de Facebook, „Din pasiune pentru lucrul de mână“, unde îşi prezintă produsele şi primeşte comenzile. Mărturiseşte că la târguri îi era mai uşor să înţeleagă ce caută oamenii, aşa ajungând, de altfel, să creeze şi jucării croşetate. În schimb, în online, principala provocare este să reuşeşti „să-l faci pe client să simtă fără să atingă“. Ca urmare, a început să acorde o mai mare atenţie elementelor de identitate vizuală, a încercat să înţeleagă cum funcţionează promovarea online şi care sunt elemenetele-cheie în e-commerce.

Anda Pop lucrează şi produse la comandă, adaptate pretenţiilor clienţilor ei, însă consideră că acestea îi îngrădesc, într-o oarecare măsură, creativitatea. În cazul hainelor croşetate, preţul variază în funcţie de vârstă şi de model, în timp ce pentru jucării preţul se stabileşte în funcţie de dimensiune şi de detalii.

Spre exemplu, un set cu căciulă şi fular, modelul cu torsade, realizat din lână merino, începe de la 100 de lei, iar o jucărie de 20 de centimetri, din amestec de bumbac şi acril, costă în jur de 60 de lei. Cea mai căutată jucărie este un motan, care are aproximativ 35 de centimetri şi costă 100 de lei - nepersonalizat. Doritorii se pot bucura şi de un produs personalizat, fie că este vorba despre culoarea jucăriei, care să se asorteze cu pălăria ori cu rochiţa preferată, fie că e o căciulă cu două feţe, care să se potrivească mai multor ţinute.

O muncă necontenită

Lucrul manual a devenit parte din rutina zilnică a Andei. Nu merge nicăieri fără un ghem şi ace. Tricotează ori croşetează cu plăcere oricând are ocazia: fie că iese în parc sau călătoreşte cu autobuzul, fie ca stă la rând la oficiul poştal, mâinile sale iscusite mânuiesc cu siguranţă acele, fără să greşească pasul, fără să încurce modelul. Seara, după ce copiii merg la culcare, se relaxează împletind cu andrelele ori croşeta.

Deseori este întrebată de ce pierde timpul împletind, câtă vreme magazinele sunt pline de produse croşetate. „Din fericire pentru noi, există încă oameni care simt vibraţiile unui lucru muncit şi îşi doresc să aibă astfel de experienţe“, obişnuieşte să le răspundă.

„Îmi place acest statut de antreprenoare, pentru că mă ţine trează, îmi provoacă mintea să găsească răspunsuri şi soluţii, mă forţează să studiez o mulţime de domenii noi şi, mai ales, îmi oferă o serie de oportunităţi de a întâlni oameni deosebiţi. În esenţă, îmi satisface nevoia de a mă dezvolta, într-un mod care îmi face plăcere“, spune Anda Pop.

Deşi serviciul şi creşterea copiilor îi ocupă cea mai mare parte a timpului, nu vrea să neglijeze businessul, aşa că e mereu conectată la piaţă şi urmăreşte tendinţele. „Acum cinci ani ani nu m-aş fi gândit că voi câştiga ceva din ceea ce îmi place atât de mult să fac. Dar îmi doresc mai mult de atât. Îmi doresc, în visurile cele mai îndrăzneţe, să încheg o echipă de oameni pasionaţi de acest meşteşug, care să ofere produse de calitate, lucrate manual, dar şi să-i înveţe pe alţii arta lucrului manual, care a fost demonstrată ştiinţific că e atât de benefică pentru sănătatea creierului nostru“.

