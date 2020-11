Halucinant! Cum se comunică rezultatele testelor COVID-19 în judeţul cu cea mai mare rată de infectare din ţară

O situaţie uluitoare a fost semnalată pe reţelele de socializare de către mai multe persoane din municipiul Zalău, oraş plasat în 5 noiembrie, pentru o perioadă de 14 zile, în carantină. Pentru a afla dacă sunt sau nu infectaţi cu noul coronavirus, oamenii sunt chemaţi în jurul orei 18, la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Zalău pentru a li se comunica rezultatul testelor. În faţa unităţii medicale, spital COVID, de altfel, se formează, zilnic, cozi de zeci de persoane.

"Azi, după rezultate COVID... Ora 18.00 şi dacă ai, şi dacă nu ai. Cum vine asta?? Şi ne mirăm că suntem pe primul loc în ţară?? Cum să nu suni pe nimeni să spui bă, eşti negativ, hai după rezultat. Bă, esti pozitiv, trimite pe cineva?? Aloo, DSP-ul doarme??", a scris un bărbat care a surprins coada formată sâmbătă, în faţa SJU Zalău.

"Seara trecută, la ora 18.00, erau cel puţin 50-60 de persoane care, atunci când a venit asistenta să citeasca rezultatele, s-au bulucit pe scările de la intrarea în spital. Dacă nu ai avut până atunci...şansele să dobândeşti Covid cresc exponenţial după o asemenea aşteptare!", a reacţionat un internaut.

Postarea a stârnit comentarii contradictorii. În timp ce unii susţin că li s-a comunicat prin telefon dacă sunt sau nu pozitivi, alţii confirmă că li s-a cerut să vină după rezultat "Ni s-a spus să mergem după test indiferent dacă este pozitiv sau negativ", a scris o femeie. "Nu se trimit rezultatele! Cei ale căror teste sunt gata azi, sunt aşteptaţi la ora 18 în faţă la Spital. Iese în domn/doamnă cu un teanc de foi, îi strigă pe toţi pe rând şi le înmânează rezultatele", a scris o alta.

"Am mers marţi dimineaţă, am făcut testul. Miercuri, la 18.00, du-te după rezultat. Mă întreb, cine nu are maşină personală şi trebui sa meargă cu autobuz, taxi, ce o fi... câţi oameni se pot îmbolnăvi? Aici e marea problemă, te izolezi, că ai conştiinţă, nu trebuie să mă sune cineva să îmi spună acest lucru, dar până reuşeşti să afli rezultatul e drum lung. Nu mai vorbesc, că habar nu avem cât şi de când trebuie să stăm în carantină. A, da,şi ne-a mai cerut şi adresă de mail... pentru ce???", a comentat o zălăuancă.

"Eu am făcut testul luni şi nici pana în momentul de fata nu am fost sunată de DSP", susţine o alta.

"Mie mi s-a spus în felul următor: dacă rezultatul este pozitiv, o să fii anunţat de către DSP şi nu mai ai voie să vii personal dupa rezultat; dacă rezultatul este negativ, nu o să te anunţe nimeni şi o sa vii după rezultat peste două zile", a replicat un bărbat.

Municipiul Zalău înregistrează o rată a infectărilor pe ultimele 14 zile de 10,63 la mie, localitatea fiind plasată, alături de oraşele Jibou şi Cehu Silvaniei, în carantină pentru 14 zile, începând din 5 noiembrie. Judeţul Sălaj este de mai bine de o săptămână, lider în clasamentul naţional, cu o incidenţă cumulată a infectărilor de 6,49 la mia de locuitori.

