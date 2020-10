FOTO Designerul român care ţese haine din fire electrice. Vedeta colecţiei, făcută în 1.500 de ore de muncă

În 2015, imediat după absolvirea Liceului de Arte Plastice „Nicolae Tonitza“ din Bucureşti, Alexandra Şipa (23 de ani) a hotărât să-şi contureze viaţa punând în centru pasiunea pentru design. Aşa se face că, la doar 18 ani, s-a mutat la Londra, unde a făcut un curs de iniţiere în artă şi design, la Kingston University, după care a aplicat la prestigioasa şcoală de modă Central Saint Martins (CSM).

„Să intru la Central Saint Martins, o şcoală extrem de competitivă, a fost o ambiţie. Mi-am dorit acest lucru încă din liceu şi tot ce am făcut în acei ani a fost ca să ajung să studiez moda acolo. E un proces de aplicare destul de lung şi foarte selectiv. Aveam emoţii atât de mari când am mers la interviu, încât abia puteam vorbi în faţa profesorilor! Acum, după patru ani, îmi consider profesoarele prietene“, spune tânăra.

Intern pentru Oscar de la Renta şi Balenciaga

Despre şcoala londoneză, românca vorbeşte la superlativ, spunând că deşi studenţilor li se oferă independenţă, nefiind restricţionaţi de un anumit program, cerinţele sunt foarte riguroase. În primii doi din cei patru ani de studiu, tinerilor artişti li se oferă libertatea de a experimenta cât mai mult cu materialele, cu diferitele concepte, de a învăţa lucruri despre propria persoană şi de a descoperi ce le place. Al treilea an este însă o adevărată oportunitate, pentru că iau contact cu industria modei. „Avem un an întreg în care putem fi stagiari unde vrem“, explică Alexandra, care şi-a petrecut acea perioadă lucrând ca intern pentru Oscar de la Renta, în echipa de atelier de la New York, dar şi pentru Balenciaga, în echipa de design din Paris.

„A fost un an crucial în educaţia noastră, în care am învăţat cum să ne descurcăm singuri şi să navigăm prin complexităţile industriei modei. Să găseşti un internship este un proces lung, ce înseamnă multe aplicaţii, cultivat relaţii, multe interviuri, pregătit portofoliul. La sfârşitul celor patru ani, suntem căliţi. Când aplici la CSM ştii că asta va urma, dar rezultatul final e incredibil“.

În ultimul an, studenţii au de-a face cu o nouă rundă de aplicaţii pentru burse şi premii. „Cerinţele sunt foarte stricte, iar dacă vrei să ieşi în evidenţă trebuie să depui enorm de mult efort. Am primit o educaţie personalizată, specifică fiecărui student, profesorii s-au preocupat să ne cunoască foarte bine şi ne-au încurajat constant să găsim în noi ceea ce ne face unici. În final, asta ne va face să ieşim în evidenţă.“

O absolvire furată de pandemie

Pandemia a dat însă peste cap programul ultimului an de studii: cursurile s-au mutat în online, iar tradiţionalul show pentru presă a fost anulat. În martie, studenţii au fost anunţaţi că trebuie să-şi strângă lucrurile din studiouri şi să-şi mute atelierele în propriile locuinţe. „Totul ne-a luat prin surprindere. Lunile aprilie şi mai din anul final sunt cele mai intense, când se finalizează colecţiile ce trebuie prezentate la show-ul din iunie, în faţa presei şi a potenţialilor angajatori. Pentru cei aproape 100 de studenţi, momentul pe care îl aşteaptă de când află că au fost admişi la Central Saint Martins este acest show pentru presă, o adevărată rampă de lansare. De pe o zi pe alta, însă, totul a fost anulat. Inclusiv accesul la studiouri şi tehnicieni a fost tăiat“, povesteşte Alexandra.

În aceste condiţii, absolvenţii au fost nevoiţi să-şi finalizeze lucrările în izolare. Situaţia nu a pus-o în încurcătură pe studenta din România, întrucât colecţia sa de absolvire – „Romanian Camouflage“ – era făcută manual şi a putut-o continua aşa cum şi-a imaginat-o. Recunoaşte, în schimb, că experienţa a învăţat-o cât de importante sunt tehnicile artizanale şi designul sustenabil în viitorul industriei modei.

O colecţie electrizantă

„Romanian Camouflage“ reuneşte o serie de piese vestimentare realizate din fire electrice, utilizând tehnica dantelei. Ideea i-a venit Alexandrei când cablul căştilor audio i s-a rupt şi a descoperit în interior o mulţime de fire colorate. Lucra la un proiect a cărei temă era sustenabilitatea, aşa că a decis să găsească o modalitate prin care să refolosească firele. Şi-a îmbogăţit stocul cu fire electrice procurate de la un centru de reciclare din Londra, le-a transformat în dantelă şi, mai apoi, în accesorii, rochii şi corsete uluitoare. Pentru piesa de rezistenţă – o rochie tip clopot – a muncit aproape 1.500 de ore. Pentru a-şi completa colecţia, s-a folosit de prosoape de plajă şi de deşeuri textile colectate de la diverse fabrici din România, creând veste, paltoane şi căciuli.

Feminitatea şi austerul, surse de inspiraţie

Sursă de inspiraţie i-au fost verile petrecute în copilărie, la bunici, în Bacău. „În Bacău, nu aruncăm nimic. Aici, cele mai simple obiecte sunt tratate ca o avere, indiferent de valoare, sunt păstrate să ţină o viaţă. E o colecţie foarte personală.

Fiecare material are legatură cu ceva ce mă face să râd sau îmi produce bucurie“, spune Alexandra în prezentarea „Romanian Camouflage“. Spre exemplu, hainele din sârmă îi amintesc de culorile vii ce i se dezvăluiau prin fisurile gardului decolorat al bunicii, prosoapele de plajă, de umorul românesc, iar ţesăturile, de iubirea pe care o găseşte ori de câte ori se întoarce acasă.

„Am explorat contrastul dintre estetica austeră a clădirilor şi feminitatea intensă din România. Estetica Bucureştiului este un amestec de arhitectură franceză, complexe de apartamente brutaliste gri şi structuri mega comuniste, în timp ce femeile sunt, de obicei, foarte atente la felul în care arată, îmbrăţişând aspectul ultra feminin“.

