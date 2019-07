Fostul primar al Zalăului face paşi înapoi în politică. Motivele pentru care a renunţat funcţii

Cu doar un an înainte de expirarea mandatului de consilier, Radu Căpîlnaşiu a decis să renunţe la fotoliul pe care l-a ocupat, arătându-se dezamăgit de deciziile luate în ultima vreme de majoritatea din Consiliul Judeţean Sălaj. “În Consiliul Judeţean, de câte ori am discutat pe anumite probleme – cum ar fi înfiinţarea unui parc industrial - nu au fost luate în considerare. S-au găsit tot felul de argumente, printre care că nu ar fi forţă de muncă; nici în Cluj ori în Oradea nu există, dar aceste oraşe se dezvoltă şi atrag forţă de muncă, în timp ce Zalăul şi Sălajul pierd în continuare oameni calificaţi. Ne-am fi dorit să realizăm această investiţie cu ajutorul CJ şi al Primăriei. Este deranjant, însă, ce se întâmplă. Cât am fost în funcţie (cea de primar al Zalăului – n.n.), am fost obişnuit să ţin cont şi de părerile altora, dacă erau bune, şi să le pun în aplicare. În Consiliul Judeţean, după trei ani de mandat, orice spui şi orice argumente ai, nu se ţine cont de absolut de nimic, iar pe mine mă nemulţumeşte acest lucru”, a precizat Căpîlnaşiu. Locul său în CJ Sălaj ar putea fi luat de Liviu Unguruşan.

În ceea ce priveşte decizia de a demisiona din fruntea organizaţiei municipale a PNL, pe care o conduce din 2017, Căpîlnaşiu a mărturisit că în ultima perioadă în cazul său intervenise o oarecare relaxare pe plan politic. Mai mult decât atât, spune liberalul, PNL Zalău avea nevoie de o schimbare.

Căpîlnaşiu, care a fost primar al Zalăului între 2004 şi 2016, când a pierdur în faţa social-democratului Ionel Ciunt, va continua să activeze în partid din funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL Sălaj.

