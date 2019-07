Fetiţa abuzată care a schimbat sistemul juridic american. Chinurile la care a fost supusă şapte ani de către mama adoptivă

În urmă cu mai bine de un secol, în SUA nu exista nicio lege care să îi prozejeze pe copii de abuzurile fizice la care era supuşi de către părinţi. Mulţi părinţi aveau convingerea că educaţia odraslelor lor mergea mână în mână cu corecţiile fizice, oricât de dureroase ar fi fost ele. Şi asta cu atât mai mult cu cât nu riscau să fie traşi la răspundere.

În 1874, însă, lucrurile aveau să se schimbe, odată cu cazul cutremurăr al lui Mary Ellen Wilson. Măruriile acesteia, la Curtea Supremă din New York, au schimbat definiv percepţia publică cu privire la abuzul copiilor şi a evidenţiat rolul important pe care societatea îl joacă în prevenirea şi stoparea acestui abuz.

Mary Ellen Wilson s-a născut în 1864, într-un cartier din New York. După moartea tatălui, pentru că nu putea avea grijă de copilă şi, în acelaşi timp, să meargă la muncă, mama ei a dat-o, provizoriu, în grija lui Mary Scor. Nu s-a descurcat, însă, cu plata bonei, astfel că la vârsta de doi ani, micuţa a ajuns în grija statului şi apoi, în plasament la Mary McCormack.

A fost momentul în care viaţa micuţei a căpătat o turnură dramatică, pentru că mama adoptivă o punea la munci grele, o bătea frecvent, o închidea cu orele în dulap şi nu îi permitea să iasă din casă. În total, şapte ani de chin şi groază, şapte ani în care fetiţa a fost abuzată fizic şi psihic în fiecare zi.

Salvarea lui Mary Ellen a fost una dintre vecine, căreia i s-a părut suspicios comportamentul lui McCormack şi care i-a cerut unei asistente sociale - Etta Angell Wheeler - să verifice familia. Sub pretextul că oferă servicii de îngrijire la domiciliu pentru bătrâni, Etta Angell Wheeler a obţinut cheia de la portarul imobilului şi a reuşit să intre în apartamentul în care se petreceau ororile.

"Nu-mi amintesc ca mama să mă fi luat vreodată în braţe"

Ce i-a fost dat să vadă a îngrozit-o. "Era foarte mică, asemenei unui copil de 5 ani, deşi avea 9 ani. Spăla vase, chinuindu-se cu o tigaie la fel de grea ca ea. Pe masă se afla un bici din fire de piele răsucite, iar pe braţele şi picioarele copilului, numeroase urme. Dar cea mai tristă parte a poveştii i se citea pe faţă: chipul unui copil neiubit, care a văzut doar partea înfricoşătoare a vieţii", avea să povestească Etta mai târziu.

Când a cerut ajutorul poliţiei, i s-a spus că trebuie să prezinte dovezi ale agresiunii şi că vânătăile şi cicatricile de pe trupul copilei ori condiţiile grele în care trăia nu erau suficiente; mai mult decât atât, la acea vreme, în SUA nu existau legi care să îi protejeze pe copii în faţa relelor tratamente aplicate de către părinţi.

Cu ajutorul avocatului Henry Berg, fondator al Societăţii Americane pentru Prevenirea Cruzimii Animale, şi beneficiind de mărturiile vecinilor, Etta a reuşit să o salveze pe Mary Ellen din acel mediu toxic şi să o trimită pe mama ei adoptivă în faţa instanţei.

În faţa judecătorului, micuţa a spus: "Tatăl şi mama sunt morţi. Nu ştiu câţi ani am, nu-mi amintesc de când locuiesc cu McCormack. Biciul a lăsat întotdeauna urme negre şi albastre pe corpul meu. Am acum astfel de semne pe cap, făcute de mama, şi o tăietură de foarfecă pe partea stângă a frunţii. Mama m-a lovit cu foarfecele şi m-a rănit. Nu-mi amintesc să fi fost vreodată pupată, nu-mi amintesc ca mama să mă fi luat vreodată în braţe, să mă mângâie ori să mă îmbrăţişeze. Nu am îndrăznit să vorbesc vreodată cu cineva, pentru că dacă aş face-o, aş lua bătaie. Nu ştiu de ce mă bate... nu mi-a spus niciodată de ce o face. Nu vreau să mă întorc să trăiesc cu mama, pentru că mă bate atât de tare..."

Mary McCormack a fost condamnată la un an de închisoare, iar Mary Ellen a ajuns într-un centru de plasament, pentru ca mai apoi, Etta Wheeler să obţină custodia ei. Cazul acestei fetiţe a avut un mare impact nu doar asupra opiniei publice, ci şi asupra sistemului juridic american, ducând la înfiinţarea, în 1875, la New York, a Societăţii pentru Prevenirea Cruzimii asupra Copiilor, prima organizaţie de protecţie a copilului din lume.

