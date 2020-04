Cum a ajuns în închisoare un viceprimar PSD pentru afaceri cu nucă. Prejudiciul uriaş pe care l-a produs statului român

Sălăjeanul Emil Bode (52 de ani), fost viceprimar al comunei Valcău de Jos, va sta patru ani în detenţie, după ce zilele trecute, magistraţii Curţii de Apel Cluj i-au respins contestaţia făcută împotriva deciziei Tribunalului Sălaj. Bărbatul a fost găsit vinovat de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prejudiciul produs din neplata obligaţiilor fiscale către stat apropiindu-se de 1,7 milioane de lei.

Potrivit motivării instantei, Bode a început, în 2004, o colaborare cu SC Sam Trading Co SRL, firma unui turc - singura societate care achiziţiona la acea vreme miez de nucă de pe teritoriul României - prin care se angaja ca în calitate de comisionar să furnizeze cantităţi importante din acest produs. Ştiind, însă, că nucile în coajă sunt la un preţ de până la opt ori mai mic decât sâmburii, sălăjeanul a găsit o metodă mai profitabilă de a face afaceri. Mai mult, spun anchetatorii, el cunoştea că romii din localităţile Boghiş, Huseni şi Pustă au ca principală preocupare colectarea nucilor în coajă de la cetăţenii din localităţile limitrofe, cărora le oferă în schimb vase emailate şi din material plastic.

Romii, mână de lucru

Bărbatul a decis să cumpere de la romi nucile, oferindu-le 1 leu/kg în perioada 2004-2007, respectiv 2 lei/kg din 2008 până în 2010, însă fără a întocmi borderouri de achiziţii. Mai apoi, le transporte la locuinţele altor romi din Valcău de Sus şi Boghiş, care le spărgeau şi extrăgeau sâmburii, primind la schimb 0,3-0,4 lei/kilogramul de miez de nucă extras. Unul dintre martorii din dosar a declarat că primea între 30 lei şi 40 lei, pentru circa 100 de kilograme predate.

Ulterior, miezul era ambalat în saci şi transportat la firma turcului. "Pentru a justifica sumele de bani virate în contul inculpatului de SC Sam Trading Co SRL, dar şi provenienţa miezului de nucă pe timpul transportului, inculpatul a completat borderourile de achiziţie primite de la societate, folosind datele de identificare ale persoanelor care au predat miez de nucă, înscriindu-le cu cantităţi mult mai mari decât cele predate, sau ale unor persoane care nu au predat nicio cantitate de miez de nucă, dar au furnizat inculpatului datele de identificare cu ocazia prestării unor activităţi pentru inculpat, respectiv au predat nucă în coajă inculpatului, au participat la extragerea miezului de nucă şi la descărcarea autocamioanelor cu care a fost transportată nuca în coajă, precum şi la încărcarea miezului de nucă. Din cercetări rezultă că tuturor persoanelor care au participat la activităţile enumerate anterior, inculpatul le-a solicitat datele de identificare constând în nume, prenume, numărul actului de identitate, sub pretextul că are nevoie pentru a justifica plăţile făcute către acestea pentru activităţile prestate, constituindu-şi astfel o bază de date", se arată în motivare.

Venituri de aproape 5 milioane de lei

Verificarea borderourilor au stabilit că din 2004 până în 2010, Emil Bode a achiziţionat cantitatea totală de 487.971 kg miez de nucă, pentru care a achitat suma totală de 5.045.287 lei, însă din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză a reieşit că, în realitate, cantitatea de miez de nucă achiziţionată a fost de doar 7.606 kg, în valoare de 75.315 lei, adică 1,6% din cantitatea de miez de nucă achiziţionată, respectiv 1,5% din totalul sumelor de bani achitate pentru miezul de nucă.

"Practic, inculpatul a desfăşurat o activitate paralelă celei convenite în contractele de comision: activitate de achiziţie pentru sine de miez de nucă şi a nucilor în coajă, de extragere a miezului de nucă, de transport şi de vânzare către SC Sam Trading Co SRL, aparent reprezentanţilor acestei societăţi comerciale fiindu-le prezentată ca adevărată o stare ce nu corespundea realităţii, şi anume - achiziţia de la alte persoane, de miez de nucă la preţul convenit şi menţionat în borderouri le de achiziţii, în scopul obţineri pentru sine a sumei de 4.969.972 lei", se mai precizează în motivarea judecătorilor.

Prejudiciul total pe care l-a cauzat bugetului de stat, prin nedeclararea acestor venituri, este de aproape 1,7 milioane de lei, reprezentând impozit pe venit şi TVA.

Emil Bode nu a recunoscut săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, susţinând că a acţionat în calitate de comisionar şi a achiziţionat doar miez de nucă.

"Dosar politic"

Judecătorii l-au găsit, însă, vinovat, considerând că Emil Bode "a săvârşit infracţiunea cu intenţie directă", că "a avut reprezentarea faptelor sale, a consecinţelor păgubitoare asupra bugetului statului, a prevăzut rezultatul şi a urmărit producerea lui, fiind dovedit scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale". La individualizarea pedepsei aplicate, instanţa a luat în considerare şi conduita inculpatului. După cum se arată în motivare, sălăjeanul "a negat constant adoptarea conduitei infracţionale, obiectând în mod repetat , fără justificări pertinente, în privinţa probatoriului administrat şi nu a manifestat deschidere pentru derularea cu celeritate a judecării cauzei . Mai mult, inculpatul a înţeles să ironizeze organele de cercetare penală, numindu-le organe ale «Miliţiei» şi afirmând că i s-a întocmit «dosar politic»".

Rechizitoriul întocmit de către procurori a evidenţiat că în aprilie 2015, după emiterea ordonanţei prin care s-a dispus punerea sub sechestru a bunurilor mobile şi imobile deţine de Bode, acesta a înstrăinat o parte, încercând în acest fel să-şi creeze o stare de insolvabilitate.

"Instanţa va avea în vedere toate aceste aspecte şi, raportat la gravitatea sporită a activităţii infracţionale reţinute în sarcina inculpatului, la perseverenţa infracţională a acestuia şi lipsa totală de respect faţă de autorităţile statului, faţă de valorile sociale ocrotite de legea penală, la care se adaugă şi cuantumul ridicat al prejudiciului cauzat - nerecuperat , nu ar putea fi reţinute niciun fel de alte împrejurări de fapt în favoarea inculpatului, de natură a determina coborârea pedepsei sub minimul special prevăzut de lege", au afirmat judecătorii, care au considerat că viceprimarul trebuie să stea după gratii pentru următorii patru ani.

Achitat pentru spălare de bani

Emil Bode a fost trimis în judecată şi pentru spălare de bani, procurorii acuzându-l că a folosit sumele provenite din evaziune fiscală pentru a finanţa activitatea firmei pe care o administra, dar şi pentru achiziţia a trei autoturisme, a unui teren şi a unei case. Instanţa l-a achitat, opinând că "din probatoriul administrat nu rezultă cu certitudine că sumele de bani provenite din infracţ iunea de evaziune fiscală sunt exact cele cu care inculpatul a creditat societatea, iar aceste sume au ajuns apoi din nou la acesta, pentru a se putea stabili existenţa acelui circuit pe care îl presupune infracţiunea de spălare a banilor, de reîntoarcere la inculpat a sumelor de bani de provenienţă ilicită „curăţate”. De asemeni, din probatoriul administrat nu rezultă cu certitudine că sumele de bani provenite din infracţiunea de evaziune fiscală sunt exact cele cu care inculpatul a cumpărat bunurile mobile şi imobile menţionate în rechizitoriu".

Săptămâna trecută, viceprimarul a fost ridicat de acasă de către poliţişti, în baza mandatului de executare a pedepsei emis pe numele său de Tribunalul Sălaj, iar marţi, 21 aprilie, a fost demis din funcţie printr-un ordin de prefect. De asemenea, el a fost dat afară şi din PSD, partid pe listele căruia a câştigat un mandat de consilier local în comuna Valcău de Jos, în 2012. Emil Bode a devenit viceprimar al comunei în iulie 2014.

