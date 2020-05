Angajată din Primărie infectată cu coronavirus şi acuzată de fals în declaraţii. La ce concluzii au ajuns procurorii

Procurorii au finalizat cercetările în cazul angajatei din Primăria Zalău infectată cu coronavirus şi acuzată de fals în declaraţii. Mariana Cuibuş, director economic în cadrul Primăriei, a transmis presei o fotocopie a comunicării ce i-a fost transmisă de către Parchetul de pe lângăTribunalul Sălaj, în care i se aduce la cunoştinţă clasarea cauzei.

"Prin prezenta, vă aduc la cunoştinţă faptul că în data de 6 mai 2020 mi-a fost comunicată Ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj emisă în data de 30 aprilie 2020, prin care s-a dispus clasarea cauzei având ca obiect infracţiunea de fals în declaraţii, organele de cercetare penală şi procurorii constatând, pe bună dreptate, că nu m-am făcut vinovată de săvârşirea infracţiunii, respectiv că fapta nu există. Am considerat că este necesar să vă comunic această informaţie, având în vedere faptul că în ultima perioada, imaginea mea a fost grav afectată ca urmare a apariţiei în anumite publicaţii a unor articole prin care s-au spus neadevăruri la adresa persoanei mele (unele chiar şi-au permis să îmi publice numele fără acordul meu)", precizează Mariana Cuibuş.

Contactat, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, Bogdan Chiş, a declarat că decizia de clasare s-a bazat pe articolul 16, alin. 1, litera b din Codul de Procedură Penală, conform căruia fapta nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de legea penală.

Mariana Cuibuş a fost diagnosticată cu COVID-19 în 2 aprilie, după ce în 1 aprilie, s-a prezentat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, cu simptome specifice infecţiei cu coronavirus. Anchetatorii au susţinut iniţial că femeia "a declarat în mod nereal" cadrelor medicale că nu a fost plecată în străinătate şi nici nu a intrat în contact cu persoane aflate sau întoarse din străinătate. Cercetările ulterioare au stabilit că directoarea nu făcut declaraţii mincinoase la prezentarea la spital. De altfel, la scurt timp după ce a aflat că este cercetată penal, Cuibuş preciza pentru "Adevărul": "Declaraţia mea nu este mincinoasă. Am declarat corect şi real că în ultimele 14 zile nu am fost în străinătate şi nici nu am avut contact cu persoane care au venit din afară. Vreau ca lumea să ştie adevărul, pentru că am fost făcută mincinoasă. Nu ştiu de unde a pornit toată tevatura asta, atâta timp cât declaraţia este reală: nu am fost nici în ultimele 14 zile, nici în martie, nici în februarie", a precizat Ciubuş.

Potrivit Direcţiei de Sănătate Publică Sălaj, nu mai puţin de 84 de persoane - contacţi direcţi şi indirecţi ai acesteia - au fost plasaţi în izolare la domiciliu.

Mai puteţi citi:

Reacţia angajatei din primărie diagnosticate cu COVID-19 şi acuzată de fals în declaraţii. „Vreau ca lumea să ştie adevărul“