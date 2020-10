Încă un colegiu sălăjean intră în scenariul roşu. Aproape 1.000 de elevi vor învăţa de acasă pentru 14 zile

Alţi aproape 1.000 de elevi vor învăţa online în următoarele 14 zile, după ce încă o unitate de învăţământ din judeţul Sălaj a anunţat că trece la scenariul roşu.

Este vorba despre Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" din Zalău, acolo unde doi elevi şi un cadru didactic au fost diagnosticaţi cu COVID-19.

„Noi am luat act de situatie, am avut o sedinta extraordinara de Consiliulnde Administratie în care am decis să trecem de mâine (6 octombrie – n. red.) pe scenariul roşu. Cu toata clasele continuăm activităţile didactice, dar în sistem on-line. Avem infrastructura necesară să ne continuam activitatea şi în aceste condiţii”, a declarat directorul Colegiului, prof. Mirel Matyas.

Acesta a mai spus că măsura suspendării cursurilor vizează 36 de clase, cu un total de 973 de elevi.

Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" este a doua unitate de învăţământ din judeţ care mută orele în online, după ce o decizie similară a fost luată în cursul zilei de luni, 5 octombrie, pentru cei 1.065 de elevi ai Colegiului Naţional "Silvania" din Zalău.

Mai puteţi citi:

FOTO Cum a fost prima zi de şcoală în pandemie. Măşti, dezinfectanţi şi baloane pentru clasa pregătitoare