VIDEO Scene ireale la o şcoală din Vaslui. Elevii au fugit din clase de frica vaccinării anti-COVID: „Animalelor! Îmi omori tu copilul?”

Zeci de etnici rromi au luat cu asalt şcoala din Murgeni, cerând socoteală cadrelor didactice că le vaccinează copiii şi le fac teste COVID, fără a fi anunţate familiile. Romii au început să transmită live pe facebook, strigând în gura mare că le sunt terorizaţi copiii. Unii dintre părinţi au intrat în curtea unităţii de învăţământ, deşi potrivit noilor reglementări, dat fiind contextul epidemiologic, accesul părinţilor în incinta unităţilor de învăţământ, inclusiv în curtea lor, este complet interzis.

Speriaţi că lucrurile au scăpat de sub control reprezentanţii unităţii de învăţământ au cerut sprijinul Poliţiei, la faţa locului fiind trimise mai multe echipaje. Între timp, pe Facebook erau trransmise imaginile cu elevii care fugeau agitaţi şi părinţii care ţipau şi jigneau reprezentanţii şcolii.

„Uitati, în direct, a făcut anti-COVID făr să ştie familia copilului. Vă rugăm frumos să daţi distribuire. Uitaţi ce este aici, lume. Au speriat copiii! La şcoală speriaţi copiii! Animalelor! Uitaţi ce se întâmplă la şcoala oraşului Murgeni. Au terorizat săracii copii la scoală, le-a făcut teste anti-COVID, vaccinare”, striga în faţa camerei unui dintre părinţi, aflat lângă gardul şcolii. Unul dintre cadrele didactice încearcă să-l liniştească, spunându-i că nu se face nicio vaccinare şi reproşând că se comportă ca nişte sălbatici. Bărbatul nu crede în afirmaţiile femeii şi continuă transmisia live pe Facebook.

”Copii, doamnă, au fugit plângând acasă. Cum puteti să spuneti <nu>? Sute de copii au fugit din clasă. Vã rugăm frumos să dati distribuire. Uitati cum fug părintii copiilor când au auzit. Suntem sălbatici că am venit să ne salvăm copiii? Păi îmi omori tu copilul, îi faci vaccin fără să ştiu? Le-a făcut vaccin la copii fără să fie anunţaţi părinţii. Cum puteţi să faceţi vaccin la copii, doamnă, ce inimă aveţi? Doamnă, dumneavoastră nu sunteti om”, se aude bărbatul strigând în filmarea publicată de vremeanoua.ro.

La şcoala din Murgeni nu s-a desfăşurat nicio acţiune sanitară în cursul zilei de 28 septembrie, iar de vaccinare sau de efectuarea unor teste COVID-19 nici nu s-a pus problema. Întreaga isterie a izbucnit după ce unul dintre elevi a chiulit de la cursuri şi pentrun a avea scuză acasă a spus părinţilor că la şcoală se fac vaccinuri anti-COVID şi de aceea el a fugit. Părinţii s-au alertat între ei şi au mers-glonţ la şcoală pentru a-şi lua copiii acasă.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui au precizat că incidentul nu s-a soldat cu nicio sancţiune, deoarece rromii s-au liniştit după apariţia poliţiştilor. Nu s-au aplicat amenzi nici celor care au intrat în curtea şcolii, deşi nu aveau acest drept.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, prin Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) a desfăşurat recent o acţiune la şcoala din Murgeni, pentru a-i ajuta pe elevi să se readapteze specificului noului an şcolar, dat fiind contextul epidemiologic. Concluziile consilierilor şcolari au aratat că elevii de aici sunt sceptici şi acceptă cu greu regulile.

”Un elev de la o clasă profesională, mi-a spus: "Eu nu cred in virus, e o porcarie, nu există aşa ceva", şi încerca să îşi scoată masca (cu insistente şi apelând la respectul faţă de colegii săi, şi-a pus la loc masca). Acelaşi scepticism, însă cu o mai mare conformare fata de reguli, a fost vizibil şi la clasele de la liceu, care, deşi s-au dat cu dezinfectant înainte de a începe discuţia, au purtat masca pe toată durata discuţiei, aceştia afirmau deschis că ei "nu cred in virus, că degeaba îi tine şcoala cu mască, când ies de pe poarta şcolii se văd cum şi cu cine vor ei". Au mai menţionat că ei "nu cunosc pe nimeni bolnav de COVID şi că de asta nu cred în el”. M-a marcat răspunsul, aproape la unison, al unei clase a III-a, formată 100% din rromi, care la întrebarea : "Ce simptome are acest virus? Ce ni se poate întâmpla?", a răspuns: "Să murim". Probabil influenţa media asupra părinţilor şi-a spus cuvântul.. Am asistat în schimb la o discuţie între o învăţătoare şi un părinte care nu a dorit să-şi lase fetele la şcoală, susţinând că există „unde biotronice care fură imunitatea şi el vrea ca fetele să facă şcoala online”, a precizat un consilier CJRAE Vaslui.

