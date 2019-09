Top 10 bancuri cu şefi de state. Cum ştim dacă un candidat va fi un bun preşedinte?

Trump vine în vizită în România. Între două pauze, Johannis sparge gheaţa cu o întrebare neprotocolară:

– La voi în America, aveti hoţi?

– Da, răspunde preşedintele american.

– Şi noi! Dar, aveţi mulţi?

– Nu foarte mulţi, aşa cam douăzeci de milioane să tot fie. Dar voi câţi aveţi?

Se gândeşte un pic Johannis şi răspunde molcom:

– Păi să tot fie to cam atâţia!

– Ştiţi care este partea bună din cei zece ani de preşedinţie a lui Băsescu?

– Că au trecut deja!

Anunţ istoric făcut de Donald Trump după ce un cargo plin de oi a scufundat o navă rusească: „Armata SUA va cumpăra un batalion de oi de luptă din România”.

– Cum ştim dacă un candidat va fi un bun preşedinte?

– Imediat după o confruntare televizată cu adversarii, îl conectăm la detectorul de minciuni şi îi cerem să recite poezia „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie”.

La o recepţie la Cotroceni, o jurnalistă se duce la preşedintele Klaus Iohannis şi îi spune:

– Domnule preşedinte, am pariat cu nişte colegi de-ai mei că scot mai mult de două cuvinte de la dumneavoastră…

– Ai pierdut! îi răspunde preşedintele depărtându-se.

Bush, Elţin şi Iliescu se duc la Dumnezeu să le raspundă la întrebari.

Bush intreabă:

-O sa prind eu ziua când o sa scape America de terorişti?

Dumnezeu:

-Dragă Bush, da, o să apuci.

Elţin:

-O să prind eu ziua când o să scape Rusia de foame şi de mafie?

Dumnezeu:

-Ei bine, Boris, da, o sa apuci!

Iliescu:

-O să prind eu ziua când o să muncească românul, Doamne?

Se uita Dumnezeu prin cartea lui magica, se tot uita şi zice:

-Ma, Ioane, Eu n-o s-o apuc!!

Consilierii preşedintelui îi prezinta acestuia raportul.

– Domnule preşedinte, tot mai mulţi români susţin monarhia. Se striga în strada, o arata şi sondajele. Trebuie să facem ceva. Traian Basescu, după ce se gândeste adânc: – Bine, nu cred ca avem alta solutie. Încoronati-ma!

Un reporter străin îi ia un interviu preşedintelui Keniei:

– Domnule preşedinte, mai aveţi în ţara dumneavoastră canibali?

– Nu, nu mai avem demult, i-am mâncat pe toţi.

- Ce a facut Ceausescu in primele trei zile in iad?

- In prima zi a făcut toti dracii membrii de partid, a doua zi a făcut şedinţa de partid, iar a treia zi a vândut toata smoala la export.

După o ora de discutii, Tony Blair scoate un ceas cu capac să vadă cât este ora, iar pe capac era gravat “De la George Bush pentru Tony”. După o perioada de discuţii, scoate şi Bush un ceas de argint cu capac, iar pe capac era gravat “De la Tony Blair pentru George”. După altă ora de discuţii aprinse, Vladimir Putin scoate un ceas din aur cu diamante, iar pe capac era gravat: “De la I.C. Bratianu pentru Carol I”.

Moartea sună la uşa lui Iliescu.

– Cine e?

– Moartea.

– Şi ce pofteşti?

– Nu vreţi să cumpăraţi o coasă?

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: