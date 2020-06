Top 10 bancuri din era tehnologiei. Ce este femeia-virus şi cum arată tipologia feminină în viziunea informaticienilor

Semnele de la tastatura s-au gândit sa dea o petrecere, dar nu voiau sa-l invite pe Punct. Punctul îşi ia inima în dinţi şi pleacă la petrecere. La poartă, bodygarzi Escape si Delete:

– Cine eşti tu?

– Eu sunt steluţa, dar m-am dat cu gel…

Într-o benzinarie, un programator se uita derutat la pompe şi murmura:

– 95? … 98? … 95! … 98! … Văzându-l pierdut, un angajat al benzinariei se apropie şi îl întreaba:

– Cu ce vă pot ajuta?

Cu o rază de fericire în privire, raspunde:

– Benzina XP sau Vista aveţi?

Doi programatori îşi cumpărau ţigări.

– Bă, ia uite ce zice aici, pe pachet, cică „Avertisment: Fumatul poate cauza cancer pulmonar!”

– Lasa, bă, warningurile, zi numai erorile.

Cum scriu oamenii de pe tastatura:

– Unii scriu normal

– UNII SCRIU CU CAPS LOCK

– IaR unII PaRca fAc Criz3 d3 ePil3psye!

Tipuri feminine, clasificate de informaticieni:

– femeia-virus: nici nu ai observat-o când s-a instalat la tine,

– femeia-internet: trebuie să plăteşti, ca să ai acces

– femeia-server: când ai nevoie, e ocupată

– femeia tip windows: ştii că e plică de deficienţe, dar nu poţi fără ea

– femeia tip power point: e bună pentru prezentări, dar nu valorează nimic

– femeia tip excel: se spune că e multifuncţională, dar tu o poţi folosi doar pentru tabele

– femeia tip word: plină de surprize şi uneori, nu poate fi înţeleasă

– femeia tip DOS: cândva a fost a tuturor, iar astăzi nu mai este nimanui de trebuinţă

– femeia tip backup: crezi că te ajuta la nevoie, dar de fapt nu

– femeia tip scandisk: se stie că este utilă, dar nimeni nu ştie ce face ea

– femeia tip cablu: e utilă numai dacă este în reţea

– femeia tip monitor: îţi arată totul, dar ea nu vede nimic

– femeia tip tastatura: multifuncţionala, dar se poate să-i inveti combinaţiile

– femeia tip modem: face legături, dar se intrerup

– femeia tip RAM: de îndata ce s-a intrerupt legătura, a uitat tot

– femeia tip hard: ţine minte tot

– femeia tip mouse: trebuie să o împingi de colo-colo

– femeia multimedia: frumoasă degeaba

– femeia tip e-mail: te trimite forward…

Uneori gandesc ca Google e de genul feminin: nici nu apuc să termin un cuvânt că îmi sugerează alte câteva …

Power Point este o activitate de 240 de minute pentru a face o prezentare de 20 de minute despre ceva care putea fi explicat în cinci minute…

Mi-am schimbat parola. Noua parola este INCORRECT. De câte ori o uit, computerul mi-o aminteste: Your passwords is incorrect.

Acum un an am schimbat versiunea Logodnica 7.0 cu Nevasta 1.0 şi am observat că programul a lansat o optiune subită Bebelus 1.0 care ocupa mult spaţiu pe hard.

În instructiuni nu era nimic menţionat. Pe de altă parte, Nevasta 1.0 se autoinstalează în toate celelalte programe şi se lansează automat când deschid altă aplicaţie, împiedicandu-i execuţia. Aplicaţii ca Bere-între-prieteni 10.3, Duminica-la-fotbal 5.0 nu mai funcţionează, iar aplicatiile sociale gen www.Askinger.net 2.0 sunt în permanenţă monitorizate…

În ziua de azi perechile interacţionează doar pe Facebook. Este cea mai bună metodă contraceptivă.