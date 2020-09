Sfârşit cumplit pentru o bătrână de 83 de ani: tranşată şi aruncată în WC. „E ceva ce nu ne putem închipui”

Poliţiştii din Vaslui au fost alertaţi în noaptea de duminică spre luni, de o familie din comuna Berezeni, care au sesizat că vecinul lor, un bărbat de 61 de ani, cunoscut cu afecţiuni psihice, ar fi declarat că şi-a ucis o mătuşă, o femeie de 83 de ani.

Întrebat de un vecin ce face bătrâna, agresorul a spus calm că a omorat-o şi a aruncat-o în toaleta unei case din apropiere. Îngrozit, omul a sunat la 112, iar echipajul trimis la fata locului a făcut teribila descoperire.

„Ambulanţa Huşi a fost solicitată în localitatea Satu Nou, comuna Berezeni, pentru o pacientă în vârsta de 83 de ani, victima unei agresiuni. Echipajul cu medic ajuns la faţa locului a găsit pacienta decedată, cu leziuni incompatibile cu viata. Mai exact, aceasta a fost ucisă, tranşată şi aruncată într-un WC. Autorul este un nepot al victimei, un bărbat cunoscut cu probleme psihice. Cazul a fost preluat de politie », a declarat medicul Dan Ungureanu, de la Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Vaslui.

Localnicii spun că, după ce si-a vândut casa, bătrana locuia la rude în sat. Recent, se mutase în locuinţa unui ginere, cumnat cu autorul crimei. Bărbatul în varsta de 61 de ani nu suporta ideea ca bătrana să stea în casa familiei sale.

„Statea la o sora de-a ei, a stat şi la mine, după ce şi-a vândut casa. Acum statea la cumnatul meu, aici. Cumnatul meu e cumnat cu cel care a făcut fapta asta. Ne-a anunţat şi pe noi cineva şi am venit repede. Am intrat în casă la el cu soţul şi sotul l-a intrebat: <<unde a mama?>>. El a zis ca e în WC. S-a dus, a găsit-o acolo. Vecinii au sunat la poliţie, între timp. E ceva ce nu ne putem închipui, nu poîi crede aşa ceva. Omul ăsta nu e violent, nu făcea rele, muncea cu ziua, îşi vedea de treaba lui. Numai ei stiu ce a fost aici, că erau singuri in momentele alea. Mama soacra a venit aici după niste haine, s-or fi certat, nu stiu”, a povestit Adriana Lascaie, nora victimei.

Întreaga comunitate locală este şocata de cele întamplate. „Noi stam peste drum, suntem şi rude, dar nu am auzit nimic. Nu ne vine a crede că a putut omori şi transa un om, pentru că el se speria şi dacă arunca un copil o piatră dupa el. În schimb, era posesiv cu bunurile sale, se supăra dacă puneai mâna pe lucrul lui, iar aici e casa familiei sale. Probabil nu suporta ca bătrana să intre aici. Acum câteva zile chiar a înjurat-o. Nu ne-am imaginat vreodată că se va ajunge la aşa o nenorocire. Bătrâna era neputincioasâ, nu s-ar fi putut apăra. Era o femeie cuminte. Nu trebuia să moară în asemenea chinuri”,, a declarat unul dintre vecinii familiei.

Pentru a reuşi să scoată rămăşiţele bătrânei din WC, anchetatorii au solicitat sprijinul unuin echipaj din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui. Ancheta este coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui.

