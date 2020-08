Reacţia halucinantă a tatălui unei tinere din grupul ajuns focar de COVID-19 pe litoral: „Şi-au întrerupt vacanţa din cauza acestei mascarade”

Bărbatul a declarat pentru presa locală din Vaslui că nu crede în noul coronavirus şi că statul ”mănâncă bani” pentru fiecare caz COVID raportat. Mai mult, el a invocat că nu îşi va lăsa fiica la spital şi că preferă să o trateze acasă cu aspirină şi paracetamol.

„Fata mea se află într-una din ambulantele care se întorc acum din Constanta. De aseară, comunic continuu cu ea, mă ţine la curent cu tot ce se întâmplă acolo. Mi-a spus că niciun coleg din grupul ei nu strănută, nu tuşeşte, toţi sunt sănătosi, dar supăraţi că sunt nevoiţi să se întoarcă acasă mult mai devreme. Au plecat pe litoral vinerea trecută şi urmau să se întoarcă vinerea asta. Şi-au întrerupt vacanţa din cauza acestei mascarade. Nu cred în povestea asta atât timp cât statul “mănâncă” bani pentru fiecare caz de COVID-19 raportat. Pentru autorităţile sanitare, starea în care suntem e ideală pentru că acum se fac foarte mulţi bani”, a declarat publicaţiei Vremea Nouă tatăl unei fete care face din grupul de adolescenti suspicionaţi de COVID-19.

„Vom sta în amorţeala asta şi ne vom obişnui cu măştile şi cu luatul temperaturii, apoi vor veni cu alte măsuri şi mai restrictive, iar noi vom tăcea în continuare până vom rămâne fără niciun drept. În acel moment ne va fi foarte greu să mai facem ceva. Cum vă explicaţi că tatăl acelei fete, despre care se spune că este pacientul zero, a fost după ea la mare, să o aducă acasă. Dacă el este contact direct al fetei, nu trebuia izolat de urgenţă? De ce a fost lăsat să meargă prin tară, desi sunt suspiciuni că si el ar putea avea virusul? Totul e cusut cu aţă albă. De asta i-am şi spus fetei că în momentul când ajunge acasă, va sta în izolare, dar la spital eu nu o duc sub nicio formă. Nu are ce căuta acolo. O tratez acasă cu paracetamol si aspirină, medicamentele care se dau si în spital”, a mai spus acesta.

Vă reamintim că până în prezent, 11 tineri au fost diagnosticaţi COVID-19 în urma unui majorat organizat la Vaslui, la care au fost invitaţi peste 40 de tineri, numărul exact urmând să fie stabilit după efectuarea anchetei epidemiologice.

După petrecerea organizată la Vaslui, mai mulţi tineri au plecat pe litoral, la Costineşti. Din primele cercetări, tinerii s-au deplasat în jurul date de 1 august, în trei grupuri, de opt, zece şi 13 persoane.

Una dintre adolescente, fiica unui ambulanţier al Serviciului de Ambulanţă al Judeţului (SAJ) Vaslui, a ajuns pe 31 iulie în Unitatea Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, fiind adusă chiar de către tatăl său, deoarece prezenta semne de răceală. Fata a fost testată pentru COVID-19 şi apoi a plecat acasă. Fără să mai aştepte rezultatele testului, tânăra a ajuns la mare împreună cu prietenii.