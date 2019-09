Premierea elevilor de excepţie din Vaslui. Mesajul unei absolvente de 10: „Succesul stă în libertatea de a ne lăsa minţile să creadă că orice este realizabil“

Nouă elevi din Vaslui, Bârlad şi Huşi au reuşit anul acesta să obţină media 10 la Evaluarea Naţională, respectiv Bacalaureat. Performanţele elevilor de 10, au fost răsplătite anul acesta de către Ministerul Educaţiei cu câte 1.000 de lei pentru absolvenţii de gimnaziu, respectiv 3.000 de lei pentru cei de liceu.

La festivitatea organizată în amfiteatrul Liceului ”Mihail Kogălniceanu”, alături de elevii de 10, familii acestora, au fost prezente oficialităţile locale, judeţene, precum şi reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui. În calitate de municipiu-gazdă, Primăria Vaslui a oferit buchete de flori premianţilor.

Dincolo de felicitări şi urările de succes, oficialităţile le-au transmis elevilor să nu uite niciodată de unde au plecat şi după finalizarea studiilor ani să revină la Vaslui pentru a contribui la dezvoltarea zonei. Felicitaţi au fost şi dascălii care i-au pregătit pe elevii de excepţie.

”Cu discreţie şi profesionalism, la temelia acestor rezultate excepţionale se află dascălii elevilor de 10, care au contribuit la atingerea performanţei educaţionale. Suntem mândri că şcoala vasluiană şi-a dovedit înalta valoare prin modelarea intelectuală şi profund umanistă a acestor elevi, pe care azi îi răsplătim şi îi dăm drept exemplu demn de urmat unor întregi generaţii”, a transmis Gabriela Plăcintă, inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui.

Clasa mediciniştilor de la LMK

Toţi cei trei elevi vasluieni care au obţinut 10 pe linie la examenul de bacalaureat provin de la Liceul ”Mihail Kogălniceanu”: Ştefana Andreea Agafiţei, Andrei Bordeianu şi Alina Mihaela Olăreanu. Aceasta din urmă a fost şi singura care a absentat de la festivitate, absolventa începându-şi deja studiile în Olanda.

Andrei şi Ştefana, foşti colegi de clasă, au fost admişi în vârful ierarhiei naţionale la facultăţile de medicină din Bucureşti şi Cluj. De altfel, nu mai puţin de 25 de elevi din clasa celor doi premianţi au fost admişi la facultăţile de medicină şi farmacie din marile centre universitare ale ţării, mulţi dintre ei printre primele locuri. Fost olimpic naţional şi internaţional, Andrei Bordeianu le-a transmis colegilor de liceu, prezenţi la festivitate, să continue pe drumul performanţei pentru că astfel îşi vor împlini visurile. La rândul ei, Ştefana Agafiţei a vorbit despre recunoştinţa pe care le-o poartă dascălilor ce au contribuit consolidarea educaţiei ei.

În cazul celor şase absolvenţi de gimnaziu, cu toţii au fost prezenţi la festivitatea de premiere: Bogdan Andrei (Colegiul Naţional „Gheorghe Roşca Codreanu” Bârlad), Ioana Bejenaru (Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui), Teodora Caranfil (Colegiul Naţional „Gheorghe Roşca Codreanu” Bârlad), Briana Elena Corlaţan (Şcoala „Constantin Parfene” Vaslui, Elena Ramona Flueraş (Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui) şi Cosmin Ioan Prodea (Colegiul Naţional „Cuza Vodă” Huşi).

Atitudinea şi încrederea în sine, cheia succesului

Cel mai emoţionant discurs a aparţinut Brianei Corlăţean (foto jos), eleva de 10, fostă şefă de promoţie a Şcolii „Constantin Parfene” Vaslui care a ales să îşi continue studiile liceale în sistemul privat, la un cunoscut colegiu din Iaşi.

”Pe lângă rezultat, ceea ce mă aduce aici este că nu am vrut niciodată să renunţ, că pe tot parcursul anilor de gimnaziu am decis să urmez această cale, să am această atitudine faţă de propriile mele dorinţe. Consider că succesul stă în libertatea de a ne lăsa minţile să creadă că orice este realizabil şi că trebuie să avem încredere în noi pentru că restul, persoanele care ne susţin, modul în care ajungem să ne alegem obiectivele şi munca depusă efectiv, vin de la sine din moment ce suntem complet hotărâţi de ceea ce ne decidem. Acum sunt pe un nou drum, câştig experienţe frumoase şi simt că viaţa mea capătă noi înţelesuri, pentru că acest rezultat mi-a deschis multe porţi, m-a ajutat enorm şi mi-a oferit multă încredere în mine. Liceul semnifică schimbări majore în viaţa noastră, noi metode de învăţare, noi profesori, noi colective, chiar şi comportamentul nostru se poate schimba. Cred că această trecere trebuie făcută lent şi conştient, ca noi elevii să evoluăm frumos şi să ne dezvoltăm armonios, iar persoanele din jurul nostru, mediul în care ne petrecem orele de curs şi însăşi atitudinea noastră, ele sunt cele care decid cum începem şi cum primim această nouă etapă în viaţa noastră. Sunt profund recunoscătoare pentru absolut tot sprijinul şi tot ajutorul pe care l-am simţit în orice pas din partea părinţilor, a profesorilor şi al şcolii, pentru că fără toate aceste lucruri nu aş fi reuşit să ajung aici”, a transmis Briana.

