Perle la Bac 2018: „Numai proştii, borfaşii, cocalarii, pesediştii călătoresc, proştii care muncesc nu au noroc“

”Adevărul” vă prezintă o parte dintre perlele descoperite de profesori după prima zi de corectare a lucrărilor la Limba Română de la Bacalaureat 2018. Fragmentele sunt reproduse întocmai cum au apărut în lucrările candidaţilor:

- ”Două calităţi ale revistei ”Lumea turistică”: este frumoasă şi interesantă.”

- ”Revista nu are calităţi, nu are cum este imposibil aşa ceva, numai un om are aşa ceva. Poate poetul a vrut să impresioneze dar nu prea ia ieşit, asta întâlneşti numai pe scenă când actorii joacă şi spectatorii se uită la ei.”

- ”Autorul nu prea ia nicio atitudine e prea impresionat de străinez.”

- ”Şi pe vremea lui nea Holban se holbau oamenii la străinezi să le ciordească banii, ce impresii despre ţări...”

- ”În opinia mea, eu cred că este foarte, foarte, foarte important să faci multe, multe călătorii, dar trebuie să ai mulţi, mulţi bani.”

- ”Totodată, puştoaicele astea sau panaramele au acces la locuri frumoase, deoarece se târâie cu câte un hodorog şi au farmec pentru locul în care trăiesc.”

- ”Oamenii ştiu să aprecieze mâncărica, băuturica, o puştoaică bună în pat şi eventual nişte bani pe gratis, acolo e locul frumos.”

- ”Doamna de română ne relatează întâmplările din locurile fascinante pe care le vizitează. Se pare că profesorii au bani şi se plâng că nu au”

- ”Mihail Sebastian este o notaţie scenică şi nu prea impresionează.”

- ”Niţă e un coleg de al meu o fi avut vreo rudă de a scris Sebastian de el.”

- ”Nu a predat nesimţita aia de română notaţiile scenice, o să demonstrez că aparţine genului liric.”

- ”La noi în ţară, numai proştii, borfaşii, cocalarii, pesediştii, cei care au bani să se ducă, ei călătoresc, proştii care muncesc nu au noroc să vadă locuri frumoase.”

- ”Iona de Ion Barbu este un poem filosofic şi prezintă drama unui om singur pe plajă şi a unei ciuperci venită de la Polul Nord, dar nu pot fi împreună, deoarece ei gândesc diferit, unul e mai cu statut, alta e mai bogată.”

- ”Ciuperca îi cere să vină în lumea ei ca în Floare Albastră”

- ”Ciuperca nu voia fragi ea căuta ceva de la băieţaşul ăla”

- ”La Blaga sunt şase tipuri de cunoaştere care încearcă să lumineze lumea sau să o facă mai bună”

- ”O vino dorul meu/ Eu te aştept să-ţi dau fragi şi....”

- ”Cobori la mine, măi Luceafăr/Să te mai văd odată/Iar astă seară eu te am..”

- ”Lucian Blaga s-a remarcat în literatură prin estetica grotescului”

- ”Aşa cum Blaga accentuează prin hiperbola ”corola de minuni” omul e dator, fireşte să cunoască şi apoi să intre în combinaţii”

- ”Eminescu a murit de multe, dar ce e trist că nu a terminat Luceafărul, l-a lăsat cu 98 de strofe”

- ”Cătălin şi Cătălina şi-o trăgeau în spaţiul rustic aşa mai dă iubire eminesciană.”

- ”Eminescu este ultimul romantic, dar a mai fost vreunul? A fost crecă singurul nebun care a reuşit să scrie o poezioară de 100 de versuri.”

- ”Iubirea se naşte din multe, dar în carul Luceafărului se naşte din propria reflecţie care o vede în oglindă”

- ”Luceafărul este un roman realist psihologic.”

- ”Închei acest eseu la Eminescu spunând şi accentuând că este cea mai marfă poezie citită până în 2018, ia face trecerea de la o perioadă agitată din viaţa noastră la linişte, la calm”