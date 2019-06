Patru elevi din Vaslui printre olimpicii abandonaţi în aeroporturile din Tokyo şi Milano. Mărturia unuia dintre părinţi

Cei doi elevi de la Liceul ”Mihail Kogălniceanu” au rămas blocaţi pe aeroportul din Milano, iar colegii lor de la Liceul ”Emil Racoviţă” sunt încă în Japonia.

Unul dintre părinţii copiilor a povestit, pentru ”Adevărul”, experienţa terifiantă prin care au trecut copiii români care au ales să petreacă o vacanţă de o săptămână în Tokyo. Mulţi dintre ei au mai participat şi în anii trecuţi la taberele organizate Asociaţia Young Parteners, din Târgu Jiu, care se ocupă cu astfel de excursii de 15 ani.

Cei patru elevi din Vaslui, alături de ceilalţi colegi din ţară, au plecat în Japonia în două grupuri. Părinţii au plătit taberele în avans începând cu luna februarie.

Au apărut discuţii după ce s-au solicitat costuri suplimentare

”Tabăra pentru Japonia a fost programată pentru perioada 19-26 iunie, costul acesteia fiind de 790 de euro, preţ în care erau incluse cazarea, masa şi transportul dus-întors. Prima rată a fost plătită în luna februarie, apoi potrivit contractului, care avea prevederi foarte ferme. Ulterior, am fost înştiinţaţi că trebuie să mai achităm 250 de euro, preţul biletului dus-întors la trenul de mare viteză Tokyo-Osaka. Înainte de plecarea în tabără, ni s-au mai solicitat încă 125 de euro, sumă ce, potrivit organizatorului, reprezenta costul biletelor la toate obiectivele turistice. De aici ar fi intervenit o serie de discuţii, cu domnul Ghinoiu, organizatorul taberei, care le-a reproşat copiilor că nu toţi ar fi achitat sumele suplimentare la timp şi că va fi nevoit să intre în banii din alte tabere pentru a cumpăra biletele de avion pentru retur. Aceste discuţii au apărut în Japonia. Nici mie, nici celorlalţi părinţi nu ne-a trecut prin cap, la plecarea copiilor să verificăm dacă biletele sunt dus-întors. Nici nu ne-am închipuit că ar fi altfel. Era firesc să fie aşa, din raţiuni financiare. Ne-am uitat la biletele de avion, le-am verificat sumar, să vedem dacă sunt datele copiilor consemnate corect. Copiii au plecat în două serii în Japonia”, a precizat tătăl unuia dintre elevii vasluieni, blocaţi în aeroport.

Pierduţi prin Japonia

Potrivit acestuia, în Japonia copiii, majoritatea olimpici sau cu rezultate şcolare deosebite din clasele IX-XII, s-au bucurat de excursie însă au fost şi o serie de incidente, din cauza lipsei de implicare a organizatorului, care i-a lăsat pe adolescenţi să se plimbe singuri prin oraş. Într-una dintre zile, un grup de copii s-a rătăcit în Tokyo, după ce taximetristul nu a înţeles la ce destinaţie să îi ducă, iar în momentul în care l-au sunat pe coordonatorul taberei acesta le-a transmis ”să se descurce”.

Prima serie din Japonia, abandonată în Milano

Marţi seara, prima serie de copii s-a îmbarcat în avionul care ar fi trebuit să-i aducă acasă, cea de-a doua serie fiind programată pentru ziua următoare. Primul grup avea însoţitor pentru copii un apropiat al organizatorului Iulian Ghinoiu. În momentul în care au ajuns pe aeroportul din Qatar, elevii au fost contactaţi de unul dintre colegii lor din Japonia, care le-a adus la cunoştinţă că Iulian Ghinoiu, cel care conduce Asociaţia Young Parteners, a dispărut şi nu le răspunde la telefon.

Ghidul care însoţea primul grup le-a transmis copiilor că biletele lor sunt până la Milano şi că de acolo fiecare va trebui să îşi cumpere bilet. Speriaţi, adolescenţii şi-au contactat familiile din ţară anunţându-i de situaţia ivită. Deşi au încercat să afle lămuriri de la însoţitorul grupului, acesta le-a transmis părinţilor că şi el a fost luat prin surprindere de situaţia creată, la rândul său fiind fără bilet.

Presaţi de timp, părinţii au făcut eforturi disperate pentru a reuşi să găsească bilete copiilor care între timp au ajuns la Milano. Doar câţiva dintre ei au reuşit să prindă bilete pentru prima cursa spre România, ceilalţi urmează a veni în ţară în cursul zilei de 28 iunie, astfel că familiile au fost nevoite să le plătească şi o noapte la hotel în Milano.

Părinţii spun că au fost contactaţi de reprezentanţii Consulatului de la Milano, abia după ce copiilor lor au ajuns la hotel.

Vizitaţi de consul la hotel

”Miercuri seara copiii au fost vizitaţi de consulul român de la Milano, care a dorit să se asigure că sunt în regulă. Am fost informaţi că mâine li se va asigura transportul de la hotel la aeroport. Pentru cei din Milano a fost o situaţia, să spunem mai fericită, că sunt în Europa, însă pentru cei care au fost abandonaţi în Japonia situaţia este foarte neplăcută. Nimeni nu a crezut că se poate ajunge aici. Sunt zeci de copii care au mers cu acest organizator, an de an, în diverse ţări. Nu au fost probleme. Tocmai de aceia i-am şi ales”, a mai precizat părintele unuia dintre elevii din Vaslui.

Copiii au transmis părinţilor că întreg scandalul a izbucnit după o ceartă între Iulian Ghinoiu şi soţia acestuia, care se afla cu un grup de copii în Statele Unite ale Americii. În urma unui schimb de replici cu soţia, Ghinoiu ar fi părăsit apartamentul în zorii zilei şi de atunci nimeni nu a mai aflat nimic de el, nici măcar soţia lui. Cei 78 de copiii au fost cazaţi în Japonia într-un bloc unde au fost închiriate 10 apartamente cu câte trei camere.

În cazul copiilor rămaşi blocaţi în Japonia, situaţia este încă neclară. După ce s-au treziţi fără însoţitor, copiii au mers în aeroport, sperând că acesta se află acolo, însă au constatat nu doar că nu era, dar nici nu aveau bilete rezervate. Cu toţii şi-au alertat familiile din România, care la rândul lor au solicitat sprijinul autorităţilor. Elevii au fost cazaţi întru-un ”hotel capsulă”, unde aşteaptă să li se rezolve situaţia.

Alte câteva zeci de elevi urmau să plece în taberele internaţionale

Pe lângă cei patru elevi vasluieni care au participat la tabăra din Japonia, alţi opt liceeni din Vaslui, la rândul lor olimpici, s-au aflat în tabăra din Statele Unite, alături de soţia lui Ghinoiu. Şi aceştia au ajuns până la Milano.

Alte câteva zeci de elevi din Vaslui, majoritatea olimpici, urmau să plece în următoarele săptămâni în tabere internaţionale, organizate de aceeaşi asociaţie, la Milano, Londra, Dubai etc, acestea fiind achitate încă din primăvară. Toate au fost suspendate potrivit unui anunţ postat pe Asociaţia Young Parteners pe contul de Facebook, care între timp a fost şters.

