Ghidul folosit în Coreea de Sud pentru combaterea COVID-19, tradus în română cu efortul colosal a peste 20 de voluntari. Documentul, finalizat în timp record

Considerat un geniu al matematicii, fostul olimpic de aur originar din Bârlad, judeţul Vaslui, s-a stabilit la Shanghai în august 2019, după nouă ani de pregătire academică la mari universităţi ale lumii. La sfârşitul lunii martie, Vlad Mărgărint a lansat un apel pe Facebook prin care anunţa că este în căutare de voluntari pentru a traduce ghidul Coreei de Sud pentru combaterea Covid-19. Alături de fost coleg de la Oxford, Bayar Ilhan, Vlad Mărgărint a reuşit o mobilizare impresionantă.

„Împreuna cu Bayar Ilhan, căutăm voluntari pentru traducerea din engleza în româna a ghidului Coreei de Sud pentru combaterea COVID-19, care explică în detaliu procedurile lor din institutiile sanitare (spitale, clinici din linia 1 etc). Este un ghid folosit într-o tara care a avut succes în reducerea numarul celor infectati si care ar putea fi util celor interesati să-l citească”, era apel lansat de profesorul Vlad Mărgărint la sfârşitul lunii martie.

Pe 28 martie, profesorul Sebastian Seung de la Universitatea Princeton anunţase traducerea documentului coreana în engleză şi l-a încurajat pe profesorul Mărgărint în încere traducerea sa şi în limba română. Preluând modelul sugerat de profesorul Sebastian Seung, Vlad Mărgărint (foto dreapta) şi Bayar Ilhan au organizat traducerea în mai multe etape.

În doar câteva zile, pe 2 aprilie, s-a finalizat prima versiune complet tradusa in limba romana a Ghidului Coreei de Sud pentru combaterea COVID-19, cu detalii complete legate de organizarea în spitale cât şi proceduri esenţiale generale de organizare.

Peste 20 de voluntari, medici rezidenţi, profesori, cercetători, traducători autorizaţi, din România, dar şi din străinătate au participat la traducerea ghidului coreean.

Pe 8 aprilie, Vlad Mărgărint anunţa finalizarea variantei oficiale de traducere a ghidului. Iniţiativa voluntarilor a intrat şi atenţia autorităţilor român care şi-au anunţat interesul pentru măsurile luate de Coreea de Sud în combaterea COVID-19.

”Astazi am finalizat prima varianta oficiala de traducere a Ghidului Coreei de Sud pentru combaterea COVID-19, text parcurs si uniformizat cu medici rezidenti si traducatori profesionisti. Textul poate fi descarcat la: https://www.proiectecovid.org/CovidPlaybook_RO_v0.91.pdf

Multumim domnului Marius Ungureanu, lector in cadrul Departamentului de Sanatate Publica al Universitatii Babes-Bolyai din Cluj, cu ajutorul căruia am facut echivalarea denumirilor instituţiilor Coreene cu cele din România, în masura în care acest lucru a fost posibil. Initiativa este sustinută şi de domnul ministru al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil-Daniel Popescu care ne-a contactat prin intermediul unui consilier încă de la începutul acestui proiect. Prin implicarea domniei sale, textul a ajuns astăzi în versiunea aceasta şi la autorităţile Romaniei! Vă mulţumim tuturor pentru zecile de mesaje de încurajare primite pe parcursul proiectului care ne-au facut în momentele mai putin usoare să prindem curaj! Datorită timpului scurt avut la dispozitie, există posibilitatea unor mici erori de traducere. Vă rugăm să ne transmiteţi orice sugestie sau sesizare pentru remediere”, a transmis Vlad Mărgărint odată cu anunţul privind lansarea oficială a traducerii ghidului.

Din echipa voluntarilor coodornaţi de Vlad Mărgărint şi Bayar Ilhan, au susţinut traducerea Adriana Anusca, Lucian Bâgu, Madalina Bocancea, Cristiana Banila, Anca Bunda, Cristina Elena, Angela Dumitran, Andra Django, Raluca Cezara, Georgiana Ghetie, Laura Georgescu, Bianca Pătruţ, Ramona Pastalac, Sabina Serbu, Andreea Berkhout, Alexandra Radu şi Marius Ungureanu.

Ministrul Economiei, Virgil-Andrei Popescu, a adus ”mulţumiri speciale echipei de voluntari care a depus o muncă titanică, în ultimele 7 zile, pentru a traduce un ghid extins ce conţine măsurile luate de Coreea de Sud pentru a combate criza coronavirusului”. Oficialul a anunţat că va prezenta ghidul tradus colegilor din Guvern.

Cine este Vlad Mărgărint

În vârstă de 29 de ani, Vlad Mărgărint a avut un parcurs academic impresionant. Fost absolvent al Colegiului Naţional “Gheorghe Roşca Codreanu” Bârlad, a făcut parte în fiecare an din lotul olimpic naţional la fizică, astrofizică şi astronomie. În 2009 a luat argintul la Olimpiada Internaţională de Astronomie (găzduită de Iran), iar în 2010 a luat bronzul la aceeaşi olimpiadă, care a avut loc în China.

Şi-a continuat studiile la Facultatea de matematică din cadrul Universităţii Bucureşti pe care a absolvit-o cu 9.90. Lucrarea de licenţă, de nota 10, s-a bazat pe Teoria relativităţii a lui Albert Einstein.

Pentru studiile de masterat a primit confirmarea de la mai multe universităţi de prestigiu din străinătate dar a optat pentru ETH Zürich. „Am plecat în paralel cu o ofertă de lucru ca asistent universitar. Altfel nu m-aş fi descurcat. Nu am ştiut în ce perioadă se completază cererile pentru master pentru a prinde bursă. Am avut noroc cu sistemul elveţian. Din anul doi mi-au oferit o bursă consistentă după un concurs. Mi-au cerut şi documente, au văzut salariile părinţilor şi s-au mirat cum am reuşit. Mama e asistent medical şi tata e muncitor la FEPA. Când am plecat la Zürich nu aveam nimic sigur, nici cazare, nici bani. Am făcut şi foame. M-am întreţinut din salariul de asistent universitar, mi-am subînchiriat camera pentru că nu o puteam plăti, am stat la prieteni. Trăiesc foarte modest, Zürich este un oraş foarte scump. Nu vezi cerşetori acolo, nici câini pe stradă”, povestea Vlad Mărgărint, în 2014, într-un interviu pentru Adevărul.

Îndrumat de profesorii din Zürich, Vlad Mărgărint şi-a continuat studiile doctorale la Oxford. Din august 2019, locuieşte în Shanghai, fiind profesor universitar de matematică.