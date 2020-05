Epistola care i-a frânt inima unui primar din România. Ce i-a cerut o elevă, cu încă şapte fraţi acasă: „Singura noastră şansă este să învăţăm“

O elevă din judeţul Vaslui a apelat, în disperare de cauză, la primarul comunei de unde este cu o rugăminte care impresionează.

Fata i-a cerut edilului, printr-o scrisoare, să o ajute cu un telefon mobil pentru a putea participa alături de colegii ei la orele de curs online de la şcoală.

Ea a menţionat în epistolă că mai are şapte fraţi acas. Edilul a povestit întâmplarea pe pagina sa de Facebook, menţionând că fetiţa i-a promis că îi va înapoia toţi banii din alocaţia pe care o să o primească.

“Sunt conştientă că singura noastră şansă pentru a reuşi în viaţă este să învăţăm bine. Am apreciat întotdeauna că ne-aţi sprijinit şi aţi fost alături de noi promovând meritocraţia şi în rândul nostru, ducând premianţii la mare an de an. Acum, cu această nebunie care ne ţine departe de băncile şcolii, singura noastră legătură cu profesorii este mediul online. Momentan, folosim toţi telefonul mamei mele, dar nu reuşim să ţinem pasul cu acest sistem de învăţământ din cauza lipsei unui alt telefon. Ştiu că aveţi un siufet bun şi vă rog cu toată fiinţa mea să îmi împrumutaţi şi mie un telefon iar dacă nu aveţi unul disponibil v-aş ruga să îmi cumpăraţi dumneavoastră unul în rate, iar lunar, când voi primi alocaţia, vă voi aduce numaidecât banii”, i-a scris copila primarului comunei.

Profund emoţionat, edilul a transmis un mesaj din care reiese nu numai că îi va cumpăra un telefon, dar că şi că până la sfârşitul săptămânii în sat va fi disponibil internet gratuit:

"DAA! Răspunsul meu este afirmativ, îţi voi da un telefon în stare perfectă de funcţionare pentru a-ţi face temele la timp, copil minunat! Am primit această scrisoare pe Messenger de la o fetiţă, elevă a şcolii noastre! Pur şi simplu mi-au dat lacrimile! Am vorbit dimineaţă cu directorul scolii şi mi-a confirmat că sunt peste 30 de elevi în această situaţie! Nu au telefon, nu mai vorbim de tabletă sau de laptop, pentru a interacţiona cu cadrele didactice online! Am o veste bună şi pentru elevii care dispun de telefoane şi nu au date mobile: la sfârşitul săptămânii vom putea utiliza internetul gratuit prin WI-FI, în punctele stabilite din fiecare sat! Astfel, am rugămintea la voi, prietenii mei dragi, care v-aţi schimbat Smartphone-ul şi vreţi să aduceţi o bucurie, să îl donaţi pe cel vechi cu toată bucuria unui elev nevoiaş din comuna noastră! Noi promitem că vom face poze şi vă trimitem fiecăruia dintre voi bucuria şi zâmbetul copilului norocos! Distribuiţi vă rog, mobilizarea ne va ajuta copiii să ţină pasul cu profesorii", a scris pe Facebook primarul comunei Şuletea, Ciprian Robert Tamaş.