Cum a ajuns Vasluiul pe harta celor mai aşteptate evenimente muzicale ale anului. Open Camp, la a zecea ediţie: Vama, Taxi, Bucovina, S.A.R.S., printre invitaţi

Ceea ce părea, în 2010, o idee nebunească a unor tineri din Vaslui, iubitori de muzică şi hotărâţi să alunge monotonia din oraş, s-a transformat într-unul dintre cele mai logevive evenimente muzicale din ţară. De la o primă ediţie, la care invitaţii au susţinut concerte pro bono, organizatorii au reuşit să dezvolte de la an la an evenimentul, fără a beneficia de fonduri publice şi cu sponsori nu foarte numeroşi.

Ciprian Hordilă, principalul organizator al manifestărilor a explicat, pentru Adevărul, cum a ajuns o mână mână de oameni să pună bazele unui festival într-un oraş în care activităţile artistice dedicate tinerilor aproape că lipseau cu desăvârşire.

”Open Camp s-a născut în 2010 şi totul a plecat de la o scânteie, într-o seară de vară. Eram un grup mai mare de prieteni care aveam gusturi muzicale comune, împărtăşeam cam aceleaşi valori şi am zis să facem o ieşire, dar nu una banală, ci să avem şi ceva muzică şi activităţi. Atunci nu erau alte festivaluri în ţară, poate doar răzleţe şi nu foarte cunoscute. Ulterior, chiar dacă în ţară au început să fie organizate evenimente de mult mai mare amploare, putem să ne lăudăm că suntem printre pionieri şi cei mai longevivi. Credem că prin Open Camp am multiplicat şi transmis trăirile de atunci şi am creat un loc deschis, unde fiecare să se poată exprima liber şi nestânjenit. Nu ne-am propus niciodată să facem un festival mare dar ne-a plăcut când lumea ne spunea că suntem un fel de Vama Veche de trei zile, un loc colorat, o mişcare care readuce oraşul la viaţă prin muzică, film, artă de stradă, expoziţii şi altele”, a precizat Ciprian Hordilă.

2019, ediţie aniversară Open Camp

Cea de-a zecea ediţie a festivalului Open Camp se doreşte a fi una de excepţie. Pe scena amplasată în poligonul de tir din pădurea Paiu vor urca peste 20 de trupe şi artişti din România, Moldova şi Serbia. Vineri, 19 Iulie vor susţine concerte Macanache, Nimeni Altu, Jurjak. Sâmbătă, 20 iulie, se anunţă o seară incendiară. Pe scenă vor urca S.A.R.S., Vama şi Rehab Nation. În cea de-a treia zi de festival, vor concerta trupele Taxi, Bucovina, Via Dacă şi E-AN-NA.

Open Camp vine şi cu o premieră în 2019, ultima zi a festivalului urmând a se desfăşura pe scena Teatrului de Vară din Vaslui. Astfel, luni, 22 iulie, vor susţine un concert extraordinar Alexandru Andrieş, Berti Barbera, Ioana Mantulescu, Călin Grigoriu şi Sorin Romanescu.

Pe lângă concerte, aşa cum au obişnuit în ultimii ani, organizatorii vor derula pe parcursul celor trei zile diverse proiecte ce au ca scop colorarea şi readucerea la viaţă a orasului. Astfel, vor fi desene cu graffiti, expoziţii, competiţii sportive, ateliere, proiecţii de film precum şi o demonstraţie impresionantă de video mapping. Toate aceste proiecte vor fi coordonate cu ajutorul unei echipe de 50 de voluntari, cei mai mulţi dintre ei elevi de liceele din municipiu.

Open Camp Vaslui 2019 este un eveniment pentru întreaga familie, anunţă organizatorii. Astfel, pentru copii va fi amenajat un loc special de joacă şi activităţi în care vor fi antrenaţi de către voluntari. Toţi copiii sub 12 ani vor avea intrare liberă.

Pentru cei care nu şi-au achiziţionat încă bilete sau abonamente la Open Camp, acestea sunt disponibile pe iabilet.ro, precum şi în locaţiile partenere.

