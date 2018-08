Membru PSD, reclamat că a lovit un sătean din cauza mesajului „M..E PSD“. Dumitru Buzatu: Când jigneşti toată ziua, trebuie să te aştepţi la o mamă de bătaie

Incidentul a avut loc sâmbătă, 4 august, pe o uliţă a satului Vinderei, şi a fost făcut public de primarul comunei, Ionuţ Ghiur, prin intermediul unei postări pe Facebook. Consilierul PSD Sterică Antohi este acuzat că de mai mult ar avea ”un comportament huliganic” cu persoanele care nu susţin PSD, aflându-se în conflict şi cu primarul Ghiur, care este de la PNL.

Sâmbătă, consilierul Antohi, care este şi tehnician veterinar, s-a întâlnit cu un susţinătorul al primarului, Ionuţ Bumbaru. Deranjat de faptul că acesta distribuie pe Facebook mesaje ”M..E PSD”, consilierul Antohi l-a luat la rost, lovindu-l cu pumnii şi picioarele.

„De ce scrii măi pe Facebook-ul tău, M..E PSD?? De ce?? Te-ai găsit să ţii cu primarul cap?”, i-ar fi reproşat consilierul local bărbatului de 39 de ani, aplicându-i un pumn în figură.

Revoltat de acţiunea consilierului local, primarul liberal a sesizat conduita acestuia conducerii PSD Vaslui.

”Vreau să aduc în atenţia conducerii judeţene PSD Vaslui,comportamentul huliganic al domnului consilier local Antohi Sterică. Domnul consilier se pare că de la vorbe urâte, ameninţări, injurii a trecut la fapte, aseară l-a lovit pe tânărul Bumbaru Ionut,fără motiv (sau mai bine zis,de ce ţine cu primarul actual care este un cap ...),i-a spart buza şi l-a lovit cu picioarele şi pumnii lasându-l inconştient. Îl rog insistent să-mi lase familia în pace, să nu îi mai ameninţe pe cei doi fraţi ai mei care locuiesc în Vinderei, ei au copii de crescut. Aceste apucături, domnul consilier local le-a deprins în perioada în care a fost p reşedintele asociaţiei crescătorilor de animale,unde împărţea subvenţia cu pumnii (mai mulţi pumni decât bani,crescătorilor de animale). Aceste lucruri trebuie sa se oprească aici şi acum pentru a nu degenera în ceva neplăcut pentru toată lumea.

Ajunge, domnule consilier!”, a menţionat primarul de Vinderei în apelul public, transmis pe Facebook, conducerii PSD Vaslui.

Consilierul PSD ( foto stânga) şi bărbatul agresat (foto dreapta)

Consilierul acuzat neagă, însă, cu vehemenţă acuzaţiile aduse, susţinând că de fapt primarul se teme că ar putea să-i fie adversar la viitoarele alegeri. În privinţa bărbatului care susţine că a fost bătut cu pumnii şi picioarele, consilierul PSD, crede că acesta s-a lovit singur.

” Eu chiar nu l-am agresat pe acest Bumbaru sâmbătă seara! Ne-am întâlnit, întradevãr, dar el era într-o stare avansată de ebrietate, este cunoscut ca un foarte puternic băutor, pot sã spun chiar alcoolic, prietenul domnului primar. A fost pus intentionat de domnul primar să mă instinge, prin cuvântul care se practicã acuma, M..E PSD. A trecut la lucruri personale. Mă ştie toată lumea din comunitate, drept o persoană care nu am agresat pe nimeni niciodată! Că poate am avut schimburi verbale, e altceva! Dar domnul primar consideră că politica se face ca la nivel naţional, cu M..E PSD! Dar nu l-am lovit eu pe Bumbaru! În starea în care era, probabil, eu nu zic, probabil, s-a lovit singur de ceva! Cred că domnul primar îşi simte amenintat scaunul de către mine, dar eu nu am nicio intentie de a candida. Clar să fie: nu l-am bătut pe Bumbaru! Am şi martori la asta! Nu am ameninţat pe primar cu nimic, nu i-am ameninţat familia. Sunt numai minciuni!”, susţine consilierul PSD Sterică Antohi.

Liderul PSD Vaslui: Cetăţenii s-au săturat să fie insultaţi, acţiunile pot degenera în violenţe

Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, afirmă că nu a fost înştiinţat oficial despre incidentul de la Vinderei, însă dacă agresiunea a avut loc, acesta este efectul campaniei anti PSD. Buzatu nu exclude ca astfel de violenţe să mai aibă loc, pentru că, în opinia sa, susţinătorii şi membrii PSD ”s-au săturat să fie insultaţi”, iar cei care înjură şi jignesc ”toată ziua” PSD se pot aştepta ca într-o zi să primească ”o mamă de bătaie”

”Referitor la cazul de la Vinderei, nu ştiu ce s-a întâmplat acolo, pentru că nu mi s-a adus încă la cunoştinţă. În principiu, dacă este o chestiune de stimulare a libertăţii de exprimare ar trebui să-l premiez pe respectivul consilier. Dar, lăsând gluma la o parte, aşa ceva nu este de dorit. Am fost tentat să interpretez că toată această campanie anti-PSD este o chestiune ce ţine de libertatea de exprimare. Dar când toată ziua înjuri, insulţi, jigneşti, trebuie să te aştepţi ca într-o bună zi cineva să îţi tragă o mamă de bătaie. Nu se poate accepta modul acesta de relaţionare, dar la ce să ne aşteptăm când însuşi preşedintele României insultă toate celelalte, PSD, ALDE, mai puţin cel pe care îl susţine, afirmând că sunt nişte găşti? Cetăţenii cetăţeni se satură să mai fie insultaţi şi acţiunile lor pot degenera în violenţe. Dacă îi tratezi civilizat şi cu respect şi ei (membrii PSD n.r.), în marea lor majoritate, te vor trata la fel.”, a declarat pentru ”Adevărul”, liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu.