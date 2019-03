Cele mai amuzante legi ale lui Murphy. A fura idei de la cineva este plagiat. A le fura de la mai mulţi este cercetare

Inginer la Institutul de Tehnologie al United States Air Force, Ed Murphy lucra în anul 1949 la baza Forţelor Aeriene Edwards din Murdoc, California, la un proiect privind glisierele de lansare a rachetelor.



Enervat de proasta funcţionare a unei curele de transmisie, Murphy a exclamat referindu-se la tehnicianul care a îmbinat greşit capetele benzii: „Dacă e vreo posibilitate să o facă prost, o va face!” („If there is any way to do it wrong, he will”)

Legea lui Murphy a fost răspândită rapid şi a devenit celebră în toată lumea, iar de-a lungul timpului s-au adăugat o serie de alte „legi”, formând aşa-numita murphologie.

Vă prezentăm zece dintre cele mai amuzante astfel de ”legi”:

1. Pentru a fi popular, dă-le oamenilor veşti bune despre obiceiurile lor proaste.

2. Dacă un experiment reuşeşte din prima, înseamnă că ceva nu ai făcut bine.

3. Fiecare problemă rezolvată generează (cel puţin) o problemă nerezolvată.

4. A fura idei de la cineva este plagiat. A le fura de la mai mulţi este cercetare.

5. Dacă e verde şi se agită, e biologie.

Dacă miroase urît, e chimie.

Dacă nu funcţionează, e fizică.

Dacă e de neînţeles, e matematică.

Dacă nu are sens, e ori economie, ori psihologie.

6. Să nu mergi niciodată printr-o instituţie fără să ţii o hârtie în mână.

7. Aceeaşi rochie este :

Indecentă, cu 10 ani înainte de momentul lansării ei.

Îndrăzneaţă, cu un an înainte de acest moment.

Şic, la momentul ei propriu-zis.

Demodată, la 3 ani după.

Hidoasă, la 20 de ani de la lansare.

Amuzantă, la 30 ani după acelaşi moment.

Romantică la 100 ani după.

Frumoasă cu adevărat la 150 ani după apariţia ei, epocală...

8. Cu cât mai plictisitoare şi învechite sunt revistele din sala de aşteptare, cu atât mai mult va trebui să aştepţi pentru consultaţie.

9. Există două feluri de leucoplast: cel care nu se lipeşte şi cel care nu se mai dezlipeşte.

10. Singurul moment în care şeful trece prin biroul tău este momentul în care te aşezi comod şi te relaxezi.

