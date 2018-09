Angajaţii Penitenciarului Vaslui cer demisia ministrului Tudorel Toader, pe care îl acuză i-a minţit

După greva japoneză din 10 august, angajaţii Penitenciarului Vaslui au ieşit din nou în stradă şi ameninţă că vor continua acţiunile de protest în cazul în care autorităţile nu vor manifesta interes în a le soluţiona problemele cu care se confruntă.

Angajaţii au protestat timp de o oră, în intervalul 8.00 - 9.00, scandând lozinci împotriva ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, căruia îi solicită demisia. Sindicaliştii Penitenciarului Vaslui sunt nemulţumiţi deoarece



Deşi au primit promisiuni din partea ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, cu ocazia vizitei la Vaslui, că problemele le vor fi soluţionate, situaţia nu s-a remediat.

În decembrie 2017, ministrul Justiţiei a făcut o vizită fulger la Penitenciarul Vaslui, după ce mai bine de jumătate din angajaţi au ameninţat că refuză să mai intre la serviciu din cauza orelor suplimentare neplătite şi a lipsei de personal.

După discuţii, ministrul a anunţat că va găsi soluţii pentru a scoate la concurs anul viitor o mie de posturi pentru penitenciarele din ţară. Angajaţilor le-a mai promis că va pune la punct şi actul normativ prin care orele suplimentare să fie plătite la zi.

″Înţeleg că sindicatele şi funcţionarii cu statut special şi-au expriat nemulţumirea că nu sunt plătite orele suplimentare, motiv pentru care am venit să discut cu ei, să dialogăm, să vedem măsurile pe care trebuie şi le putem lua, pentru a asigura condiţii bune de funcţionare în penitenciar şi pentru a răspunde şi cererilor dânşilor. Noi am pregătit un set de măsuri, cu care mă voi prezenta la CEDO, într-un termen mediu vom rezolva problema din penitenciare”, a transmis Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, la ieşirea din Penitenciarului Vaslui.

Angajaţii Penitenciarului Vaslui afirmă că în continuare angajările sunt blocate şi unitatea ar avea nevoie de cel puţin încă 50 de angajaţi, pentru a asigura continuitatea turelor. A

ngajaţii anunţă că, în cazul în care autoritatile nu reactionează, calendarul acţiunilor de protest va continua pe 3 octombrie cu un miting la Ministerul Justitiei si Administratia Nationala a Penitenciarelor cu mars de protest intre cele doua institutii. Dacă nici după mitingul de la Bucureşti, revendicările nu se vor soluţiona, angajaţii ameninţp că vor refuza să mai intre în ture.

Principalele revendicări anunaţate de Federaţia Sindicatelor din Penitenciare sunt:

- conditii de lucru mai bune - ministrul Justitiei a promis acum 1 an standarde privind conditiile de lucru in penitenciare si un plan multianual de investitii, dar nu s-a tinut de cuvant. In schimb, bugetul pentru investitii a fost redus la jumatate

- plata orelor suplimentare restante - în continuare sunt peste 1 milion de ore suplimentare restante neplătite, afirmă sindicaliştii. Ministrul Justitiei s-a angajat în urmă cu şase luni la, ca reactie la refuzul unor angajaţi din penitenciare de a intra în serviciu, ca acestea vor fi plătite, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

- stoparea împuternicirilor ilegale - sindicaliştii solicită reluarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de management superior şi încetarea practicii de ”vasalizare prin împuterniciri”, unele deja ilegale prin depăşirea limitei de 1 an permisă de lege.

- eliminarea discriminarilor salariale - se solicită aplicarea legii cadru a salarizarii (L153/2017) şi pentru personalul din sectorul de aparare ordine publica si siguranta naţionala începand cu octombrie 2018.

- aprobarea Statutului poliţistului de penitenciare - angajaţii cer ministerului Justitiei să includă şi observatiile sindicatelor in proiectele transmise, prin fortarea procedurii de avizare, la Parlament

- încetarea abuzului asupra pensionarilor - eliminarea din legislaţie a ceea ce sindicaliştii numesc”scamatoriei legislative” prin care, începand cu 15 septembrie 2017, au fost reduse cu peste 30%, prin ordonanţa de urgenţă, pensiile angajatilor din penitenciare, politistilor si militarilor

- plata integrala a orelor suplimentare curente - aplicarea corectă a prevederii legale obtinuta in Parlament de catre sindicate referitor la plata orelor suplimentare, din ordinul acestuia (OMJ 2721/2018) fiind practic eliminate arbitrar de la plata peste 50% dintre orele suplimentare nerecuperate in termen de 60 de zile

Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarerelor cere demiterea lui Tudorel Toader, ministrul Justitiei, "pe care-l considera principalul vinovat pentru ceea ce este un adevarat act de subminare a sistemului penitenciar".