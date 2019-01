VIDEO Boboteaza la Dunăre, în portul de la Drobeta Turnu Severin. Îmbulzeală cu moderaţie la alimentarea cu agheasmă

Severinenii s-au adunat duminică, 6 ianuarie, în Portul din Drobeta Turnu Severin ca să ia parte la slujba de sfinţire a apelor ţinută de PS Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei. Acesta a binecuvântat mulţimea şi a sfinţit apoi apa din butoaiele pregătite din timp. Părintele a coborât apoi pe malul Dunării unde a aruncat în apă Crucea Bobotezei. Un bărbat s-a aruncat după ea în apele reci ale Dunării.

A devenit deja tradiţie ca în fiecare an la praznicul Botezului Domnului, preoţii şi credincioşii din municipiul Drobeta Turnu Severin să meargă în procesiune solemnă spre portul dunărean, acolo unde are loc slujba de sfinţire a Aghiasmei Mari.

După încheierea Sfintei Liturghii în jurul orei 11.00, grupurile de preoţi şi credincioşi au plecat în mod organizat de la bisericile din oraş către port. Procesiunea a trecut mai întâi pe la Catedrala episcopală, de unde s-au adăugat alte câteva sute de suflete, alături de soborul de slujitori, în frunte cu ierarhul locului, care a slujit Sfânta Liturghie la Catedrală, începând cu ora 09.00.



„Suntem foarte bucuroşi pentru că acum, la sărbătoarea Bobotezei, Bunul Dumnezeu ne-a binecuvântat şi cu ger zilele trecute, dar acum cu un soare foarte frumos. Iată cum sclipeşte pe albia bătrânului fluviu Dunărea, iar noi slujitori credincioşi care am venit cu toţii aici plecăm cu inimele pline de bucurie. Vo m folosi apa sfinţită a cărei slujbă am oficiat-o aici pe tot parcursul anului şi îl rugăm pe Dumnezeu ca 2019 cu ajutorul Lui şi cu rugăciunile pe care le săvârşim fiecare dintre noi să fie un an mai bun pentru fiecare familie, pentru bătrâni, pentru tineri. Şi mai ales să dăruiască Dumnezeu linişte lăuntrică, dar şi pace şi să îndăperteze războiul dintre noi , să îndepărteze toată molima, tot ceea ce este dezbinător”, a spus PS Nicodim, episcopul Severinului şi Strehaiei.

Odată ajunşi în port, credincioşii au luat parte la slujba sfinţirii Aghiasmei Mari, ce a fost săvârşită, începând cu ora 11.30, de Preasfinţitul Părinte Episcop Nicodim, într-un loc special amenajat. Cu acest prilej au fost sfinţite şi apele fluviului, iar un bărbat s-a aruncat în apă pentru a recupera crucea florală din Dunăre.

“Vin de la Orşova şi mă pregătesc de cel puţin şase luni. Nu îmi este frig, Dumnezeu îmi dă putere, iar vremea este destul de frumoasă”, a spus Nicolae Căluşeru (47 de ani), care lucrează la Şantierul Naval din Orşova. Omul spune că ţine la această tradiţie şi că în fiecare an se aruncă în Dunăre după cruce.

Boboteaza încheie ciclul celor 12 zile ale sărbătorilor de iarnă care încep în Ajunul Crăciunului. În această zi ortodocşii comemorează botezul lui Iisus în râul Iordan, văzută ca o manifestare către lume a Fiului lui Dumnezeu (Arătarea Domnului). Apa sfinţită de Bobotează se bea timp de şapte zile dimineaţa pe stomacul gol.