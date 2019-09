Via Transilvanica, un fel de Camino de Santiago al românilor. Încă 98 de kilometri inauguraţi în cadrul celui mai amplu proiect turistic

Spaniolii au Camino de Santiago, celebrul traseu pentru pelerini, noi vom avea Via Transilvanica, un traseu destinat tuturor iubitorilor de drumeţie, natură şi sport, care vor putea să îl străbată la pas, cu bicicleta ori călare.

Sâmbătă, 21 septembrie, au fost daţi în folosinţă încă 98 de kilometri din cadrul traseului Via Transilvanica, ajungându-se, astfel, la 400 de kilometri inauguraţi până în acest moment.

În portul Drobeta Turnu-Severin a fost montată o bornă, chiar în locul în care Regele Carol I a păşit pentru prima dată pe pământ românesc, iar o altă bornă a fost pusă la Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, lângă piciorul Podului lui Traian, construit de Apolodor din Damasc.

Alături de voluntarii implicaţi au fost prezenţi şi amabasadorii proiectului, Alin şi Tibi Uşeriu, parapantistul Toma Coconea, principele Nicolae, precum şi Andreea Esca.

“Eu mi-am luat răspunderea pentru a promova acest traseu şi mă bucur că de astăzi (n.r. - 21 septembrie) pot să povestesc şi despre Mehedinţi. Cu siguranţă să duci la capăt un proiect în România este mult mai greu decât orice maraton din lumea asta”,

a spus Tibi Uşeriu, singura persoană din lume care a reuşit să câştige de trei ori la rând cel mai dur maraton din lume.

Proiectul mai are nevoie de aproape 600.000 de euro

Iniţiatorii proiectului mai au însă nevoie de aproape 600.000 de euro, pentru a-şi putea duce la capăt visul. Acest lucru este destul de dificil, deoarece traseul este amenajat fără finanţare de la stat.

„Via Transilvanica este de zece ori mai mult decât eu mi-am imaginat în cele mai frumoase vise anul trecut în iunie când am lansat acest traseu. Fără 3 kilometri, are 400 de kilometri realizaţi într-un pic mai mult de un an şi a fost nevoie de forţe foarte multe, adică noi organizaţional am adunat aproape o jumătate de milion de euro de la sponsori şi donatori pentru acest proiect. Mai avem nevoie de încă 560 de kilometri, de 560.000 de euro, dar avem nevoie şi de oameni pentru că în acest proiect este vorba despre oameni. Este ca o magistrală de curent electric de înaltă tensiune, care trece prin acest peisaj extraordinar de frumos, care este România, dar dacă noi nu ştim să folosim aparatele, dacă nu facem transformatoare ca această uriaşă energie cumva să fie în beneficiul nostru atunci este doar o cărare în natură”, a spus Alin Uşeriu, preşedintele Tăşuleasa Social.

Un traseu de 1.000 de kilometri

Proiectul Via Transilvanica este iniţiat de către Tibi Uşeriu prin Asociaţia Tăşuleasa Social şi îşi propune amenajarea unui traseu turistic şi de pelerinaj de 1 000 de kilometri, care porneşte de la Putna, străbate Transilvania şi se încheie la Drobeta Turnu -Severin.

„Cred că acest traseu pentru România trebuie să fie exact cum îi spune numele, şi anume drumul care uneşte pentru că traversează România şi va oferi posibilitatea multor turişti români şi străini să vadă cât de frumoasă este această ţară, la pas sau cu bicicleta. Cred că spre deosebire de multe alte drumuri ale căror inaugurări au rămas doar inaugurări, nu am mai văzut şi sfârşitul, cu siguranţă acest drum o să-l vedem de la un capăt la celălalt făcut foarte bine şi o să ne mândrim cu el”, a spus Andreea Esca la Drobeta Turnu Severin.

La inaugurare, au fost prezenţi şi reprezentanţii administraţiei publice locale, care au sprijinit acest proiect. "Este un moment important pentru judeţul Mehedinţi şi pentru municipiul nostru. Plecarea de la Drobeta Turnu Severin sau terminarea acestui traseu aici înseamnă foarte mult pentru noi, o şansă pe care o dăm turismului. Îi apreciez pe cei de la Asociaţia Tăşuleasa pentru implicare şi îi asigur că acest proiect va rămâne mult timp de acum înainte în obiectivele turistice din judeţul nostru", a declarat primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Screciu.

Via Transilvanica străbate zece judeţe, zone de mare importanţă culturală, istorică şi naturală, fiind în acelaşi timp un adevărat catalizator pentru culturile care coexistă de secole în ţara noastră.

