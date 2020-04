Complexul lagunar Razim-Sinoe, repopulat cu icre embrionate de şalău

În perioada 23 martie - 18 aprilie 2020, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a desfăşurat o nouă serie de acţiuni de repopulare a complexului lagunar Razim-Sinoe cu icre embrionate de şalău.



„Acţiunile de refacere a stocurilor de şalău prin tehnologia de reproducere naturală dirijată se realizează anual, cu implicarea şi sprijinul direct al asociaţiilor de pescari, al societăţilor din domeniul acvaculturii şi cu participarea specialiştilor de la Baza de Cercetare de la Enisala a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD)”, spune cei de la ARBDD.



Prima etapă a campaniei din acest an a avut loc pe data de 23 martie 2020, când au fost pregătite ţarcurile şi au fost eliberaţi 201 reproducători. Lansarea propriu-zisă a icrelor embrionate s-a desfăşurat în etape succesive şi s-a finalizat în data de 18 aprilie, în total lansându-se un număr de 1.000 de cuiburi de icre embrionate de şalău.



Complexul lagunar Razim – Sinoie este cel mai mare rezervor natural de specii de peşti de apă dulce al ţării noastre, cu un deosebit potenţial de hrană naturală pentru şalău - una dintre speciile cu cea mai însemnată valoare comercială. Specie nemigratoare care trăieşte în apele dulci stătătoare sau lin curgătoare suportând apele salmastre (până la 13-15 % salinitate), şalăul preferă apele curate, cu hrană abundentă şi care prezintă zone cu nisip. Lagunele Razim şi Sinoie au un deosebit potenţial de hrană naturală pentru şalău, reprezentată de cele 9 specii de guvizi care s-au identificat aici în număr foarte mare.



„Reproducerea naturală a acestei specii de şalău se face prin depunerea icrelor pe un substrat vegetal de rădăcini adventive de salcie, rezultatele fiind în mod decisiv influenţate de un complex de factori naturali (temperatura, calitatea apei, etc). Având în vedere anii cu reproducere naturală redusă, s-a demonstrat că procedeul de reproducere natural dirijată prin popularea cu icre embrionate de şalău este o modalitate eficientă de susţinere a acestei specii. Staţia de la Enisala are o capacitate de 2.000 cuiburi de icre embrionate, iar un cuib conţine 30.000 de icre din care rezultă în anul trei de creştere un număr de 80 – 100 peşti de consum cu greutatea de 1,5 kg / bucată”, spun specialiştii de la ARBDD.

Procesul de reproducere natural dirijată se realizează în luna aprilie, iar lansarea celor peste 1.000 cuiburi embrionate din anul acesta a fost finanţată de ARBDD din venituri proprii constituite din sumele aferente permiselor de acces în RBDD.





Pe aceeaşi temă:

Populare cu icre embrionate de şalău în Complexul natural Razim-Sinoe