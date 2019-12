Administraţia Deltei Dunării vrea introducerea taxei pentru pescuitul sportiv în Rezervaţie

Zilele trecute a avut loc o întâlnire a Guvernatorul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) cu reprezentanţi ai locuitorilor Deltei, ai unor asociaţii de pesacri şi ai altor agenţi economici interesaţi de activităţile specifice zonei.

„Scopul întâlnirii a fost identificarea şi discutarea problemelor cu care se confruntă pescarii, relaţia acestora cu ARBDD şi cu celelalte autorităţi implicate în activitatea de pescuit. Proiectul de ordin de prohibiţie pe anul 2020, flexibilizarea procesului de obţinere a autorizaţiilor de pescuit comercial şi familial, proiectul de Regulament de pescuit au fost principalele subiecte abordate împreună cu reprezentanţii federaţiilor/ asociaţiilor/ societăţilor de pescuit, autorităţilor locale, institutelor de cercetare, instituţiilor şi organismelor de control”, transmite ARBDD.

Pescarii au reamintit o serie de problemecu care se confruntă în Deltă: diminuarea resursei piscicole din cauza colmatării canalelor şi lacurilor, lipsa subvenţiilor în piscicultură şi a compensaţiilor pentru restricţionarea dreptului la pescuit (prohibiţia la sturion), trasabilitatea peştelui provenit din Delta Dunării şi etichetarea corectă a peştelui importat, birocratizarea procesului de obţinere a autorizaţiilor de pescuit, număr mare de organisme de control, braconaj, pescuit sportiv.

Una dintre concluziile întâlnirii a fost aceeacă „ARBDD va modifica prevederile Ordinului nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către ARBDD la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, prin introducerea tarifului pentru pescuit sportiv”, mai spun reprezentanţii Administraţiei.

Tariful ar putea ajunge la 100 de lei pe zi,doritorii putându-şilua abonamente de trei zile sau chiardouă săptămâni.

„Am eliberat gratuit în acest an aproximativ 176.000 de permise de pescuit! Vorbim de resursa piscicolă pe care aceşti pescari o iau gratuit din Deltă şi pleacă cu ea unde pleacă. Permisul de pescuit e online şi gratuit. Vor fi permise pentru trei zile sau două săptămâni, nu pentru un an, că niciun turist nu vine să pescuiască un an în Deltă. Pescarii sportivi, cei cu adevărat pasionaţi de pescuit şi nu mânaţi de dorinţa de a umple un sac cu mârliţe, vor înţelege că această taxă propusă are şi un rol de a selecta caracterele “, a spusCătălin Ţibuleac, guvernatorul Deltei Dunării.

