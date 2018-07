48.000 de porci vor fi sacrificaţi forţat în Tulcea, cu pierderi colosale. „De unde o să iau personal când o să-mi dea voie să continui activitatea prinţii guvernului?“

Oficialii Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) au anunţat că o anchetă epidemiologică demarată pe 28 iunie a reliefat prezenţa virusului Pestei Porcine Africane (PPA) într-un abator aparţinând companiei Carniprod Tulcea. Rezultatele analizelor de laborator au confirmat prezenţa virusului şi în fermele aparţinând aceleiaşi exploataţii.



Experţii ANSVSA au decretat pe 1 iulie carantină în întreg judeţul Tulcea şi i-au obligat pe administratorii Carniprod, cel mai important procesator de carne din regiunea Dobrogei, să incinereze toţi cei aproximativ 48.000 de porci crescuţi la fermă.



Situaţia gravă cu care se confruntă judeţul Tulcea a făcut ca aici să vină inclusiv doi experţi din partea Comisiei Europene, care evaluează şi oferă consultanţă de specialitate. În plus, ANSVSA a detaşat în Tulcea personal de specialitate din alte zece judeţe ale ţării. Totodată, au fost aduse cu ajutorul armatei patru incineratoare mobile din judeţul Timiş. La ieşirile din judeţul Tulcea au fost instituite filtre de dezinfectare ale maşinilor.



„Avem suspiciuni legate de analize“



Nicolae Ciuleac, patronul companiei Carniprod, a declarat pentru „Adevărul“ că nu are încredere în raportul epidemiologic al DSVSA Tulcea: „Avem suspiciuni legate de analize. Atâta timp cât nu mi se oferă posibilitatea să duc analizele la un laborator european, eu am dubii. Această chestiune le-am cerut-o în scris şi nu mi-au dat nici un răspuns. Totuşi eu vreau să facem o analiză care să lămurească pe toată lumea.”



De asemenea, Nicolae Ciuleac spune că autorităţile au făcut analizele la două laboratoare îndoielnice. „Au făcut o analiză la laboratorul local dar aici nu contează, cine plăteşte acolo cântă muzica. Au dus şi la Bucureşti unde este un laborator de referinţă care şi în cazul producătorului de lactate i-au găsit că are e-coli (cazul din 2016 al producătorului Brădet care nu s-a confirmat n.red.). Cum să cred eu într-un astfel de laborator dacă ei au greşit atunci?”



În plus, patronul Carniprod a spus că mortalitaea în complexul de porci nu a crescut de când a fost semnalată această boală. „Într-un efectiv de 48.000 de capete ai mortalităţile zilnice, 2 sau 3 cazuri. Eu nu pot să spun că nu este pestă dar este ciudat deoarece medicii din Austria mi-au spus că este sigură când într-o hală 30% din capetele care se află acolo mor.”



De cealaltă parte, directorul DSVSA Tulcea, Mitică Tuchilă, susţine că el nu a auzit de vreo solicitare a Carniprod pentru o analiză în străinătate. „Nu cred că are de obiectat pentru că laboratorul din Tulcea este acreditat pentru metoda respectivă de depistare a pestei porcine africane, iar laboratorul din Bucureşti este la fel. Dumnealui poate face analiză oriunde, laboratoarele noastre sunt acreditate.”





300 de disponibilizări, 7 milioane de euro pierdere



Prima măsură pe care o va lua Nicolae Ciuleac după ce DSVSA Tulcea a închis atât ferma, cât şi fabrica de producţie, este să disponibilizeze aproximativ 300 de angajaţi din totalul de 500. „Când i-am întrebat ce fac cu angajaţii mei, că o să rămână fără serviciu se uitau unul la altul şi niciunul nu spunea nimic. Aceasta este metoda indiferenţei cu care tratează cetăţenii. Nici nu le pasă. Oamenii vor pleca în străinătate sau în alte părţi. Dacă ei vor pleca, de unde o să iau personal calificat când o să-mi dea aceşti prinţi ai guvernului voie să-mi continui activitatea?”, se întreabă Ciuleac.



Închiderea zonei de producţie afectează afacere şi mai mult deoarece acolo firma avea peste 600 de tone de carne care urma să fie procesată. „N-au nici un motiv să o sechestreze. Doar pentru faptul că s-a dus la tăiere un porc cu suspiciunea de această boală, ei au închis toată fabrica, chit că am izolat problema. Aici lucrează 250 de oameni la producţie. Iar ei au blocat activitatea spunând că este teren infestat. Dar cu ce-mi dovedesc asta? Să vină să ia probe. Astea sunt fantezii depăşite. Noi suntem mai catolici ca papa. Noi avem sisteme de dezinfecţie la orice maşină, totul se dezinfectează, totul este aşa cum trebuie”, mai spune patronul companiei.



Cât priveşte pierderile societăţii comerciale, Nicolae Ciuleac a explicat că este vorba despre 6-7 milioane de euro, active circulante. Despăgubirile pe care statul ar putea să i le ofere pentru cei 48.000 de porci incineraţi nu reprezintă mare lucru, spune omul de afaceri. „Cu banii nu pot să rezolv nimic. Porcul creşte într-o perioadă îndelungată, necesită muncă multă. Cu banii nu ai făcut nimic.”



Stanca Tudor, directorul executiv al Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România, a declarat pentru „Adevărul” că este dificil de evaluat impactul închiderii temporare a Carniprod Tulcea. „În piaţa românească, ce asigură numai 68% din carnea necesară de porc, 32% fiind importuri, un astfel de eveniment nu poate decât să dezechilibreze balanţa comercială pe acest produs. Carniprod este în top 10 al producătorilor români, ca efective de porci.”





De unde vine pesta porcină africană



În timp ce DSVSA Tulcea susţine că are o anchetă pe rol privind căile şi sursele bolii, proprietarul Carniprod declară că ea vine din Delta Dunării, o zonă unde nimeni nu ia nicio măsură de prevenţie. „Această autoritate, DSVSA, prin tot ceea ce fac ar trebui să prevină, să ia măsuri ca unele cazuri izolate să nu se răspândească. Dar acest lucru nu este îndeplinit, s-a interzis şi vânatul, animalele sunt multe, dincolo este Ucraina care alungă porcii la noi, iar animalele bolnave mor şi sunt lăsate în putrefacţie, apoi boala se răspândeşte”, explică Ciuleac.



Pesta Porcină Africană nu afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire al oamenilor, dar acest virus are impact la nivel social, din punct de vedere economic. Pesta porcină africană este o boală ce poate fi confundată cu multe alte boli, „însă recomandăm deţinătorilor de animale ca atunci când constată că animalele lor au febră, sunt abătute, precum şi în eventualitatea descoperirii accidentale ale unor cadavre de mistreti, să anunţe imediat medicul veterinar sau Direcţiile Sanitar Veterinare”, spun cei de la DSVSA Tulcea.



Nu există nici un tratament pentru porcinele bolnave de pestă porcină africană. Porcii afectaţi trebuie sacrificaţi, iar carcaselor lor trebuie neutralizate (procesate, incinerate sau îngropate) în condiţii de maximă siguranţă, pentru a preveni răspândirea bolii.

