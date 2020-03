Zanzibar, destinaţia exotică pentru care trebuie să iei medicamente împotriva malariei şi vaccin contra febrei galbene

GALERIE FOTO



Timişorenii Alex şi Lavinia Hreniuc, care îşi povestesc aventurile pe blogul de călătorii Timişorenii Alex şi Lavinia Hreniuc, care îşi povestesc aventurile pe blogul de călătorii Explovers.ro , ne poartă astăzi într-o călătorie în Zanzibar, o destinaţie la care visează mulţi români.

Înainte de toate, e bine să ştiţi că cea mai bună perioadă de vizită în Zanzibar este cuprinsă între lunile iunie- octombrie, aşa că aveţi suficient timp să vă faceţi planurile.



Cu două săptămâni înainte de plecare, Alex şi Lavinia şi-au început profilaxia medicamentoasă pentru malarie, care a continuat în timpul excursiei şi patru săptămâni după, şi au făcut vaccin pentru febra galbenă.

“Noi am zburat cu Wizz Air din Timişoara la Frankfurt, iar din Frankfurt cu Oman Air spre Muscat iar din Muscat spre Dar el Salam şi Zanzibar. Drum lung cu multe escale, dar care a pălit în faţa experienţei ce am trăit-o acolo. Primul lucru ce ne-a frapat când am aterizat a fost pustietatea şi lipsa de condiţii ce ar trebui să le asigure un aeroport. Am aterizat într-o ţară din lumea a treia, dar totuşi nu-mi imaginam că este chiar aşa. Aeroportul nu avea bandă pentru bagaje, erau angajaţi care târau după ei câte două trolere de la avion pană în incăperea în care asteptam. Am recuperat şi bagajele, după vreo jumătate de oră, am semnat un chestionar de şedere în Zanzibar şi am ieşit din aeroport. Foarte multe taxiuri, foarte mulţi oameni doritori să vă ducă la locul de cazare. Ba chiar mai mult, unul dintre taximetrişti mi-a şi luat bagajul spre maşina lui, deşi nu am cerut asta. Ideea e că sunt puţin mai agasanţi şi trebuie să fii clar în ceea ce doreşti. În cele din urmă, ne-a reperat ghidul de la agenţie şi ne-a condus spre maşina care urma să ne ducă la hotel”, a povestit Alex Hreniuc, pe blogul Explovers.







Insula Pemba-o minune naturală







Cât despre excursiile pe insulă, acestea se pot realiza cu localnicii, spun blogerii. “Zilnic vor veni pe plajă zeci de localnici cu oferte. Orice excursie poate fi negociată, iar preţurile sunt oricum mult mai mici decât cele oferite de agenţia hotelului. La început îţi pot părea agasanţi, dar după o zi te obişnuieşti şi vei negocia cu încredere. Noi am fost plecaţi în toate excursiile cu un tip care se autonumea Mister Brown. La câteva ore de mers cu barca se află insula Pemba, o minune naturală, perfectă pentru scufundări şi snorkeling. Aşadar treceţi-o pe lista TO DO a vacanţei!”, mai povesteşte Alex Hreniuc.

Excursie în plantaţiile de mirodenii

Zanzibar este renumită pentru cultivarea mirodeniilor, motiv pentru care timişorenii au vrut să facă un “Spice Tour”, o plimbare prin cea mai mare plantaţie de mirodenii de acolo.



“Am văzut de la scortisoară, eucalipt, lemongrass, nucsoară, cafea pană la fructe exotice precum Jack fruit, fructul pasiunii, c tipuri de banane, trei tipuri de mango şi multe altele pe care, la sfârşitul turului, le-am degustat. Cu ocazia acestui tur, puteţi şi să achiziţionaţi câteva mirodenii şi uleiuri naturale pentru acasă”.







Vizita la casa lui Freddie Mercury



Stone Town sau ,,Oraşul vechi,, reprezintă partea antică a oraşului Zanzibar. “Ne-am dorit să vedem cum trăiesc oamenii aici şi care sunt activitătile lor. Străzi înguste, moschei, mici ateliere, magazine de suveniruri şi multă aglomeraţie. Din acest peisaj nu puteau lipsi pieţele specifice Orientului. Aici am mai vizitat casa copilăriei lui Freddie Mercury şi Monumentul Sclavilor aflat în faţa unei clădiri ce a servit ca loc de triere a sclavilor în secolul al XVIII-lea”, a mai spune Alex.











Timişorenii au văzut pe insulă un spectacol cu dansuri specific africane, au pătruns într-un cartier al Masailor, au degustat multe preparatele specifice locului. Una peste alta, Alex şi Lavinia Hreniuc spun că Zanzibar a rămas în topul celor mai frumoase vacanţe pentru ei.

Citeşte şi:

FOTO Zece lucruri pe care este bine să le ştiţi înainte de a pleca pe insula indoneziană Bali

Zece lucruri pe care este bine să le ştii înainte de a pleca la Sankt Petersburg. Ce viză specială este necesară



FOTO Experienţă uluitoare în Svalbard. „Preparate din balenă, elan, ren sau focă“