VIDEO Zece filme pe care merită să le vedeţi până la sfârşitul anului

Pentru mulţi, perioada sărbătorilor de iarnă înseamnă leneveala de acasă. Cine nu şi-a dorit câteva zile libere în care să nu facă nimic, ci doar să se pună să vadă câteva filme bune? În ultimele luni ale anului 2018 au apărut câteva filme foarte interesante. Dacă nu aţi apucat să le vedeţi, acum e momentul. Vă propunem un top 10 filme care merită să fie văzute până la sfârţitul acestui an. Ne-am inspirat din box-office-ul din România, prezentat de www.cinemagia.ro.

1. Aquaman

Erou pe Pământ şi apărător al adâncurilor, Arthur Curry (Momoa) va trebui să îşi dezvăluie adevărata identitate, să îşi folosească puterile pentru a ajuta omenirea şi să îşi accepte statutul predestinat, acela de rege al Atlantidei.

Alături de Jason Momoa, din distribuţie mai fac parte Amber Heard care o interpretează pe Mera, o luptătoare neînfricată; Willem Dafoe, ca Vulko; Patrick Wilson, ca Orm, actualul conducător al regatului subacvatic; Dolph Lungren, ca Nereus şi Nicole Kidman, în rolul mamei lui Arthur.

O producţie Warner Bros. Pictures, regizată de James Wan, mult aşteptata acţiune „Aquaman” îl aduce pe Jason Momoa în centrul unei aventuri epice, cu efecte vizuale copleşitoare ce reconstruiesc imperiul subacvatic al celor şapte mări.





2.Second Act (A doua şansă)

Maya, o femeie ambiţioasă de 40 de ani, este blocată într-un loc de muncă prost plătit, luptându-se cu frustrările visurilor neîmplinite. O femeie inteligentă care a lucrat cu sârguinţă într-un magazin local, acesteia îi este refuzată o poziţie managerială din lipsa unei diplome universitare. Cu toate acestea, când are şansa de a primi jobul viselor ei, ea profită la maxim de oportunitate.

După o eroare de identificare, Maya îl impresionează pe directorul executiv al uneia dintre cele mai mari corporaţii din New York şi primeşte un loc de muncă în compania sa. Indusă în eroare, compania o consideră pe Maya o consultantă desăvârşită şi o angajează să se ocupe de o afacere importantă.

Având în vedere oportunitatea incredibilă de a avea cariera şi stilul de viaţă la care l-a visat mereu, ea trebuie să dovedească că inteligenţa poate fi la fel de valoroasă ca o diplomă universitară şi că nu este niciodată prea târziu pentru a-şi lua revanşa.





3. The Grinch.

Grinch este cel de-al optulea film de animaţie produs de Illumination şi Universal Pictures. Bazat pe cartea clasică scrisă de Dr. Seuss, Grinch spune povestea unui morocănos cinic care se decide să fure Crăciunul, dar care e întors din drum de o fetiţă care adoră Crăciunul. Amuzant, emoţionant şi frumos vizual, este o poveste universală despre spiritul Căciunului şi despre puterea optimismului.

Pentru că, pe an ce trece, Crăciunul din orăşelul Cineşti devine tot mai colorat, mai agitat şi mai zgomotos, deranjându-i, astfel, liniştea confortabilă în care vieţuieşte, Grinch decide să fure odată pentru totdeauna Crăciunul. Pentru asta, se va deghiza în Moş Crăciun, îşi va înhăma cei doi "reni" la sanie, şi va purcede la treabă.

În acelaşi timp, Cindy, o fetiţă a cărei sărbătoare preferată e Crăciunul, plănuieşte să-l prindă pe Moş Crăciun, ca să-i spună personal că este recunoscătoare pentru că are o mămică ce munceşte din greu ca să aibă grijă de ea singură.

Oare va reuşi Cindy să-l prindă pe Moş Crăciun? Dar Grinch va reuşi, oare, să reducă la tăcere micul orăşel Cineşti?

4. Mary Poppins Returns (Mary Poppins revine)

Michael (Ben Whishaw) şi Jane (Emily Mortimer) au crescut şi sunt adulţi. Michael, cei trei copii ai săi şi menajera lor, Ellen (Julie Walters), locuiesc pe strada Cherry Tree Lane.

După ce Michael suferă o grea pierdere personală, enigmatica dădacă Mary Poppins (Emily Blunt) reintră în viaţa familiei Banks şi, împreună cu veşnic optimistul aprinzător de felinare stradale Jack (Manuel Miranda), îşi foloseşte abilităţile magice unice pentru a ajuta familia Banks să redescopere bucuria şi uimirea care lipseau din viaţa lor.

Pentru asta, Mary Poppins le face cunoştinţă copiilor cu câteva personaje caraghioase şi amuzante, inclusiv cu excentrica ei verişoară Topsy (Meryl Streep).

5. Robin Hood.

Robin Hood (Taron Egerton), războinic călit în luptă şi comandantul său maur, Little John (Jamie Foxx), pornesc o revoltă îndrăzneaţă împotriva corupţiei la nivel înalt, ce are rădăcini şi legături chiar şi cu Coroana Angliei, într-o aventură plină de acţiune, de explozii, multe lupte, dar şi mult romantism.





6. Bohemian Rhapsody.

Bohemian Rhapsody (2018) este o celebrare a legendarei trupe Queen, a muzicii lor şi a liderului extraordinar al formaţiei, Freddie Mercury, care a sfidat stereotipurile şi a distrus convenţiile, devenind unul dintre cei mai iubiţi artişti de pe planetă. Filmul urmăreşte ascensiunea meteorică a trupei prin melodiile lor iconice şi sunetul revoluţionar, apropierea de colaps a formaţiei pe măsură ce stilul de viaţă al lui Mercury scapă de sub control, dar şi reuniunea lor triumfătoare în ajunul concertului „Live Aid”, unde Mercury, care se confruntă cu o boală ameninţătoare, conduce trupa într-una dintre cele mai puternice performanţe din istoria muzicii rock.

În cadrul concertului caritabil „Live Aid” din 1985, trupa a hipnotizat stadionul Wembley din Londra şi audienţa TV la nivel mondial cu hituri precum „We Will Rock You” şi „Radio Ga Ga”. Trupa a continuat să concerteze şi să înregistreze chiar şi atunci când sănătatea lui Mercury s-a deteriorat. În 1991, la o zi după ce a recunoscut public că are SIDA, Mercury a decedat din cauza bolii sale la vârsta de 45 de ani.





7. Racetime 2 (Marea bulgăreală 2)

Marea bulgăreală 2 - Supercursa săniuţelor este continuarea succesului din 2015. Este o călătorie plină de aventuri, cu încercări şi eşecuri, dar şi cu bucuriile micilor victorii ale copilăriei.

Când se organizează cea mai spectaculoasă cursă de sănii în micul orăşel, Frankie-Patru-Ochi şi echipa sa, având-o pe Sophie la conducerea saniei, se înscriu cu gândul că îşi vor învinge competitorii, adică echipa formată din nou-sosiţii Zac, misterios şi dichisit, şi vărul său atletic Charly.

Dar sania fantastică proiectată de Frankie se dezintegrează chiar înainte de a trece linia de sosire. Este o pierdere amară pentru Frankie, care refuză să accepte că ar fi făcut greşeli de construcţie. Împreună cu prietenii săi, el reuşeşte să demonstreze că Zac a trişat în timpul cursei.

Frankie cere repetarea cursei, iar Zac acceptă cu condiţia ca Frankie să construiască o pistă de curse cu totul nouă. Frankie şi prietenii săi construiesc o pistă spectaculoasă. Zac îşi dă seama că se confruntă cu un adversar puternic, aşa că ridică şi mai mult miza, făcându-l pe Frankie să pună la bătaie hambarul.

Cele două echipe încep pregătirile, iar Zac e şi mai decis să trişeze fără scrupule, ca să aducă victoria în tabăra lui. Dar Frankie şi echipa lui au câteva surprize pentru el, care s-ar putea să încline balanţa într-o direcţie neaşteptată.

8. Mortal Engines (Maşinării infernale)

La mii de ani după ce civilizaţia a fost distrusă de un eveniment cataclismic, omenirea s-a adaptat, şi şi-a dezvoltat un nou mod de a trăi. Acum, oraşe gigantice mobile cutreieră Pământul, prăduind nemilos orăşelele mai mici pe tracţiune.

Tom Natsworthy (Robert Sheehan), care se trage din pătura de jos a marelui oraş pe tracţiune, Londra, se vede nevoit să lupte pentru propria supravieţuire după ce dă peste o fugară extrem de periculoasă - Hester Shaw (Hera Hilmar). Cei doi, atât de diferiţi, încât drumurile lor nu ar fi trebuit să se încrucişeze niciodată, formează o alianţă imposibilă care va schimba viitorul omenirii.

Maşinării infernale e o nouă aventură de proporţii epice, regizată de Christian Rivers (King Kong), realizator de efecte vizuale laureat cu Oscar. Lui i se alătură cineaştii triplu laureaţi cu Oscar pentru trilogiile The Hobbit şi The Lord of the Rings, Peter Jackson, Fran Walsh şi Philippa Boyens, care au scris scenariul. Filmul este o adaptare după seria de cărţi scrisă de Philip Reeve.

Echipa de producători e formată din Zane Weiner (trilogia The Hobbit), Amanda Walker (trilogia The Hobbit) şi Deborah Forte (Goosebumps), alături de Walsh şi Jackson. Ken Kamins (trilogia The Hobbit) şi Philippa Boyens sunt producători executivi.

9. The Nutcracker and the Four Realms (Spărgătorul de Nuci şi Cele Patru Tărâmuri)

Tot ce vrea Clara (Mackenzie Foy) e o cheie-o cheie cum nu mai există o alta, o cheie ce poate deschide cufărul ce adăposteşte un dar extrem de preţios de la mama ei, plecată dintre cei vii.

Un fir de aur, ce îi e pus în faţă la petrecerea de Crăciun a naşului ei, Drosselmeyer (Morgan Freeman), o conduce la cheia mult dorită-care dispare apoi cu exasperantă promptitudine, într-o ciudată şi misterioasă lume paralelă.

Acolo, Clara întâlneşte un soldat pe nume Phillip (Jayden Fowora-Knight), o ceată de şoricei şi, deasemeni, pe regenţii care conduc trei Tărâmuri: Ţinutul Fulgilor de Zăpada, Ţinutul Florilor şi Ţinutul Dulciurilor.

Clara şi Phillip trebuie însă să răzbească mai departe, în sumbrul tărâm condus de tiranica Mother Ginger (Helen Mirren), pentru a recupera cheia şi a reinstaura armonia în lume.

10. Creed II

Viaţa a devenit un număr de echilibristică pentru Adonis Creed. Între obligaţiile de natură personală şi pregătirile pentru următorul meci, Adonis ajunge în faţa celei mai mari provocări din viaţa sa. Are de înfruntat un oponent ce are legături cu trecutul familiei sale şi asta nu face altceva decât să intensifice apropiata bătălie din ring. Rocky Balboa e mereu în colţul lui Adonis, sprijinindu-l. Împreună, cei doi vor înfrunta moştenirea lor comună, vor pune la îndoială cauzele şi motivele pentru care merită să lupţi şi vor descoperi că, în cele din urmă, nimic nu e mai important decât familia. Creed 2 e despre întoarcerea la origini, pentru a redescoperi din ce aluat e făcut un adevărat campion şi pentru a nu uita că, orice ai face, nu poţi scăpa de propriul tău trecut.