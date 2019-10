VIDEO Faimosul rapper american X-Zibit, omul de la „Pimp My Ride”, susţine un show la Timişoara

Vest Fest 2019 îl aduce la Timişoara pe faimosul rapper american Alvin Nathaniel Joiner, cunoscut mai bine după numele său de scenă X-Zibit. Muzician şi actor, X-Zibit este de asemenea cunsocut pentru găzduirea show-lui „Pimp My Ride”, de la MTV.



X-Zibit apare ca interpre vocal în mai multe jocuri video de mare succes, printre care „The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay”, „Def Jam: Fight for NY”, „Pimp My Ride”, iar melodiile sale au în jocuri ca Madden NFL, Juiced şi Need For Speed.

X-Zibit şi-a început cariera muzicală în 1994, ca membru al Likwit Crew, un colectiv liber al rapper-ilor West Coast care îi includeau pe King Tee, Defari şi Tha Alkaholiks.

A lansat albumul său de debut „At the Speed of Life” în 1996, iar în 1999 a apărut alături de Snoop Dogg în hit-ul lui Dr. Dre, „Bitch Please”, cât şi pe albumul lui Dr.Dre, „6x Platinum”, în 2001, dar şi în câteva piese alături de Eminem.





Dr. Dre l-a invitat pe X-Zibit să îl însoţească la mijlocul aniilor 2000, în turul american „Up In Smoke”, alături de Snoop Dogg, Eminem, Ice Cube şi mulţi alţi.





X-Zibit poate fi văzut sâmbătă seara la festivalul Vest Fest de la Timişoara, care se ţine în complexul Senator, de la Calea Lugojului.







Cea de-a patra ediţie a festivalul se desfăşoară în perioada 24-27 octombrie. Organizatorii au pregătit două scene, un sparţiu de party, food court şi chill zone.





Pe lângă X-Zibit, în această ediţie mai pot fi ascultaţi SARS, Zale, El Niono, Jayo Felony, Demrick and DJ Hoppa, Dub Pistols, Booka Shade, Subcarpati, Paraziţii, Cedry2k şi mulţi alţii.

În timpul zilei, se poate ajunge în Complex Senator cu autobuzele: E4B, E4, 29 sau M11.

În intervalul 00.00-06.00 va există cursă specială pe ruta Punctele Cardinale-Complex Senator la fiecare 30 minute, dus-întors. Cursa specială este gratuită.

Biletele costă între 120 şi 480 de lei.