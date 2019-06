Un lider USR a demisionat din partid: „Nu mă regăsesc între cei ce îşi tranzacţionează principiile“

Preşedintele USR Lugoj, Liviu Brânduşoni (ales consilier local independent înainte de a intra în USR) şi-a anunţat demisia din toate funcţiile deţinute, precum şi din partid. Brânduşoni, preşedinte al USR Lugoj şi vicepreşedinte la nivel judeţean, nu a detaliat motivele plecării sale din USR, dar a spus că „nu se regăseşte între cei ce îşi tranzacţionează principiile”.

„Am spus de la bun început că, în cazul în care îmi vor fi înşelate aşteptările voi fi primul care va lua atitudine şi va pleca. Şi am făcut-o! Am făcut-o pentru că eu nu mă regăsesc între cei ce îşi tranzacţionează principiile. Astfel, am decis să renunţ la politică şi să mă ocup strict de problemele cetăţenilor, aşa cum de altfel m-am ocupat şi până acum, fiindcă asta trebuie să facă în primul rând un om responsabil în faţa celor care l-au ales! Principiile mele au fost şi vor fi întodeauna cele legate de corectitudine, de respectarea legilor şi de dorinţa de a sprijini binele general al cetăţenilor”, a scris Brânduşoni pe pagina sa de Facebook.

Fostul preşedinte al USR Lugoj a mai arătat că „nu funcţiile contează şi nici poziţia pe care o ai într-un partid sau în societate, ci ceea ce te reprezintă pe tine ca om”. „Oamenii de calitate nu se bat pentru funcţii şi avantaje personale, ci se bat pentru idealuri şi pentru viitorul copiilor şi nepoţilor lor. Eu nu sunt pregătit pentru politica asta în care interesul personal sau de partid primează în faţa principiilor. Dacă îmi doream asta mă îndreptam către oricare dintre partidele care au condus România în ultimii 30 de ani. Măcar ei sunt profesionişti în arta minciunii, ipocriziei şi oportunismului şi în a înşela încrederea cetăţenilor! În viată poţi pierde multe, dar e important să nu iti pierzi verticalitatea şi să nu te abaţi de la principiile care te-au făcut ceea ce eşti. Doar aşa îţi dai seama că, de fapt, nu tu eşti cel care pierde!”, a mai arătat fostul vicepreşedinte al USR Timiş.

Ce s-ar putea afla în spatele deciziei lui Brânduşoni

Preşedintele USR Timiş, Cristian Moş, a declarat pentru „Adevărul” că demisia lui Liviu Brânduşoni vine pe fondul alegerilor interne din USR Lugoj, acolo unde Brânduşoni şi contracandidata sa la funcţia de preşedinte au ieşit de două ori la egalitate (14-14). Cristian Moş a declarat că în opinia liderilor USR Timiş, Liviu Brânduşoni este cel mai potrivit pentru a fi preşedinte al USR Lugoj şi candidat la primărie din partea partidului, dar filiala judeţeană nu poate trece peste autonomia filialei locale. „Au fost alegeri în interiorul filialei. Au fost doi candidaţi. A ieşit egalitate 14-14. Pentru noi, linie roşie este să nu intervină nimeni în deciziile filialelor locale. Am spus clar că nu intervine nimeni să ducă lucrurile într-o direcţie sau alta. Săptămâna asta urma să fie din nou alegeri. Nu ştiu de ce a decis. Probabil el s-a supărat că nu a fost ales preşedinte. Nu ştiu. Nu puteam să intervenim, chiar dacă am subliniat şi ştiam toţi că el ar fi fost unul dintre candidaţii noştri buni pentru primărie”, a declarat preşedintele USR Timiş, Cristian Moş.

