Sentinţă finală în cazul porţii de intrare în Timişoara care a omorât un tânăr. Neregulile descoperite de Inspectoratul de Stat în Construcţii, confirmate

La scurt timp după furtuna din septembrie 2017, când poarta de intrare în Timişoara dinspre Lugoj s-a prăbuşit, Inspectoratul de Stat în Construcţii a verificat modul în care lucrările de modernizare a porţilor „gemene” de pe Calea Lugojului şi Calea Aradului au fost autorizate. ISC a constatat o serie de nereguli, printer altele descoperindu-se faptul că lucrările au fost autorizate pentru intervenţii în regim de urgenţă, urmând ca primăria să întocmească ulterior proiectul tehnic şi să obţină avizele necesare. Cu toate acestea, ISC a constatat că la doi ani de la realizarea lucrărilor, nici avizele nu au fost obţinute, nici proiectul tehnic nu a fost întocmit.

Atât Tribunalul Timiş, cât şi Curtea de Apel Timişoara au menţinut procesele verbale întocmite de Inspectoratul de Stat în Construcţii. „Nu au fost combătute constatările organului de control în ceea ce priveşte neprezentarea proiectului de rezistenţă privind consolidarea/ repararea elementelor structurale/ nestructurale ale construcţiei - inclusiv proiect privind introducerea unor elemente structurale suplimentare - în scopul evitării pierderilor de vieţi omeneşti sau rănirii grave a persoanelor, precum şi distrugerii unor bunuri material”, se arată în sentinţa Tribunalului Timiş, care a fost menţinută de Curtea de Apel Timişoara.

Judecătorii au mai reţinut că Primăria Timişoara nu a avut obiecţii cu privire la constatarea neîndeplinirii documentaţiei tehnice aferente, în mare parte deloc, iar în parte neconformă, primăria contestând doar că inspectorii ISC au cerut, în termen de o zi, documentaţia topo cadastrală de identificare a porticului de intrare în Timişoara vizată de OCPI Timişoara.

„Reclamanţii invocă propria culpă în ceea ce priveşte imposibilitatea prezentării documentaţiei topo cadastrale de identificare a porticului de intrare în Timişoara în termen de o zi la solicitarea organului de control, în condiţiile în care această documentaţie trebuia să fie realizată la finalizarea lucrările”, se mai arată în sentinţa Tribunalului Timiş, rămasă definitivă la Curtea de Apel.

Nicolae Robu: „Au fost inadvertenţe”

După pronunţarea sentinţelor, primarul Nicolae Robu a declarat că se aştepta ca procesele verbale întocmite de ISC să fie menţinute, dar consider că lucrările nu s-au făcut ilegal, fiind constatate doar „inadvertenţe”. „Legalitate înseamnă una, inadvertenţă înseamnă alta. Sunt cu totul alte şi alte subiecte. Eu nu pot să spun decât că mie mi s-au adus toate garanţiile de legalitate şi că eu nu am cerut niciodată, nimănui, să facă ceva ilegal. De aici plecăm. Dacă vezi anumite inadvertenţe în derularea unor lucruri, asta nu înseamnă că aceste inadvertenţe sunt ilegalităţi şi nu înseamnă, spre exemplu, ceva ce nu s-a făcut chiar legal, posibil să fie ceva ilegal, eu nu ştiu ce a stabilit instanţa, că ar fi ilegal, ar fi şi cauză pentru prăbuşire. Că s-au prăbuşit lucruri construite în totală legalitate fără să fie vreo suspiciune măcar de ilegalitate, atunci când sunt fenomene naturale care depăşesc anumite praguri”, a declarat primarul Nicolae Robu.

Primarul Nicolae Robu a explicat că din punctul său de vedere, cei care stabilesc legalitatea actelor pe care le semnează el sunt juriştii. „Eu ştiu un lucru. Când îmi vin mie documente la semnat, eu am semnături de la jurişti că totul e legal, am de la aparatul de specialitate că este oportun. Nu eu stabilesc legalitatea. Nu cere nicio lege din ţara asta ca primarul să spună că ceva e ilegal sau e legal. Da? Şi atunci, eu nu o să stau să cataloghez eu legalitatea sau ilegalitatea. Eu preiau verdictele finale ale instanţelor de judecată pentru că ele sunt abilitate să stabilească dacă e legal sau ilegal ceva. Eu aş fi putut să am o vină dacă aş fi cerut cuiva să facă o ilegalitate sau aş fi ştiut că cineva comite o ilegalitate şi aş fi tolerat-o”, a mai declarat Robu, care a spus că va decide dacă se impun măsuri pe linie administrativă după redactarea motivării sentinţei finale.

