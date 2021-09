Se cere modificarea regulilor de carantinare: Completarea unei hârtii, în care poţi scrie ce vrei pentru că nu o verifică nimeni, nu ajută la nimic

PNL-istul Cosmin Tabără, viceprimarul Timişoarei, rămâne consecvent principiilor sale. Dacă în urmă cu un an, atunci când vaccinarea era într-o formă incipientă, susţinea că nu carantinarea este soluţia, spune asta şi acum.

„Eu cred că "izolarea" după o anumită oră a cetăţenilor, după ce toată ziua s-au plimbat la muncă, printre oameni, la cumpărături sau în alte locuri publice, nu mai ajută la nimic! Completarea unei hârtii, în care poţi scrie ce vrei pentru că nu o verifică nimeni, realist vorbind, nu ajută la nimic! Spre deosebire de alţii, am avut acelaşi mesaj şi în urmă cu un an, public. Asta fac şi acum. Mesajul meu nu are scop electoral“, susţine Cosmin Tabără.

Recent, întors din Germania, Tabără a putut vedea ce înseamnă un popor disciplinat.

„Chiar dacă nu le place, respectă cu stricteţe regulile! Peste tot, în interior se poartă mască, fără excepţie, iar omiterea punerii ei în poziţia corectă atrage atenţia imediată a personalului localului sau a altor "meseni" care imediat îţi cer să o foloseşti corect. De ruşinea lor, din respect sau pur şi simplu pentru a nu fi dat afară o foloseşti cum trebuie, imediat. În toate spaţiile închise, operă, teatru, muzeu etc. nu se intră decât cu mască, certificatul de atestare a vaccinului sau cu un test, făcut gratuit în mai multe centre, cu valabilitate de maximum 48 ore. Toate acestea în condiţiile vaccinării populaţiei în proporţie de 60%. Mă întreb, dacă la ei se poate, noi de ce nu putem? Ne uităm mereu la alţii, îi admirăm şi invidiem, dar noi de ce ne prelungim agonia? Cetăţenii trebuie să înţeleagă că vaccinul este singura cale acum de a ieşi din criza pandemică, de a nu opri şcolile fizic, copiii au nevoie de interacţiune directă, nu online, ei sunt viitorul acestei ţări, de a nu opri, iarăşi, economia. Autorităţile trebuie să înţeleagă că nu doar interzicând rezolvăm situaţiile, ci găsind calea eficientă“, a completat Tabără.

Viceprimarul mai susţine că e nevoie de teste, de certificatele care atestă vaccinarea, chiar de teste anticorpi pentru cei trecuţi prin boală, dar să nu se ia măsuri prohibitive fără sens, mai ales acum când avem deja şi o rată consistentă de vaccinaţi.