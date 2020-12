Propunere pentru desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române: A fost creat pentru a ascunde adevărul

Daniel Vighi, preşedintele Arierdgarda, membru al Societăţii Timişoara şi participant din primele zile ale Revoluiţiei, este de părere că Institutul Revoluţiei, aflat în subordinea Parlamentului, a fost creat de cei care au preluat puterea în decembrie 89, pentru a ascunde de fapt adevărul despre cele întâmplate în acea perioadă.

„ Pentru a onora memoria victimelor represiunilor din timpul Revoluţiei Române, cred că ar fi normal ca noul Parlament să decidă, in regim de urgenţă, desfiinţarea Institutului antifrastic numit al Revoluţiei Române, condus de binomul criminal Ion Ilici Iliescu şi Gelu Voican Voiculescu. Această entitate, aflată in subordinea Parlamentului, a fost creată pentru a ascunde adevărul despre Revoluţie. De ani de zile, acest pseudo-Institut cu un buget cât se poate de real si de substanţial, beneficiază de sediu, de avantaje logistice si de sprijinul partidului înfiinţat, din fictiva cenuşă a PCR, de Ilici si banda lui. Mă adresez parlamentarilor PNL, USR-PLUS si UDMR. Dovediţi, stimaţi parlamentari, că vă pasă de trecutul traumatic, însângerat, mistificat, desfigurat. Că vreţi să trăiţi si să trăim in adevăr! ”, a scris Daniel Vighi pe pagina sa de Facebook.



