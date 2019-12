Profesorul universitar Liviu Ţeghiu a murit la vârsta de 71 de ani

Liviu Ţeghiu a fost profesor universitar 37 de ani şi a continuat să fie aproape de foştii săi studenţi, generaţii întregi de filologi şi jurnalişti. Cu toate că în 2009 a ieşit la pensie, Liviu Ţeghiu a continuat să fie un adevărat mentor pentru foştii lui studenţi. Ţinea legătura cu ei prin internet sau telefon, participă la întâlniri şi ştia toate noutăţile din viaţa celor care le-a fost dascăl.

„Mereu am fost apropiat de studenţi. Într-o zi eram la oră şi am fost chemat la secretariat de un fost coleg. Când am ajuns, am dat de un bărbat cărunt. Nu l-am recunoscut din prima, abia după câteva secunde. Era un fost student din anii '74-'75, care a trecut să mă salute. Am fost plăcut impresionat", povestea Liviu Ţeghiu, pentru „Adevărul”, după ieşirea la pensie.

Profesorul Liviu Ţeghiu va fi înmormântat sâmbătă, la ora 12.00, la Cimitirul de pe strada Stuparilor din Timişoara.