Primarul care şi-a defrişat uliţa satului ca să planteze alţi copaci: „Este o pasiune a mea”

O localnică reclamă că în satul în care nu este canalizare sau gaz, iar străzile secundare sunt neasfaltate, Primăria Recaş, de care apaţine Herneacova, a tăiat zeci de pomi roditori ca să pună în loc „nişte beţe”. „Primăria Recaş a demarat o campanie de plantare de pomi fructiferi pe domeniul public, mai exact în spaţiile verzi din faţa caselor oamenilor. Cu această ocazie au fost tăiaţi permanent toţi arborii şi pomii fructiferi existenţi pe aceste spaţii. Oamenii aveau plantaţi pruni, duzi, castani, tei. La ora actuală au rămas în picioare câţiva castani, duzi şi tei care erau prea mari şi necesitau lucrări de specialitate pentru a nu pune în pericol casele. Din câte ştiu eu, lucrările acestea urmează să fie făcute”, a arătat femeia din Herneacova.

„Nu s-au tăiat doar pomii bătrâni”

Localnica mai spune că până la a pune drujba pe pomii plantaţi de către oameni în faţa caselor, primăria nu a făcut în ultimii 16 ani niciun fel de lucrări de toaletare a pomilor de pe domeniul public. „Oamenii îşi îngrijeau pomii din faţa casei şi adunau fructele pentru uz propriu. Pomii erau plantaţi în aşa fel încât nu încurcau nici aleile de pe lângă case şi nici canalul pluvial. S-au tăiat pomi tineri, sănătoşi, pe rod. Nu s-au tăiat doar pomii bătrâni sau bolnavi. Cel puţin pe strada principală s-au tăiat 10 nuci, iar în stânga bisericii sau tăiat trei nuci şi 14 pruni. În locul acestor pomi, primăria a plantat puieţi care vor da rod, dacă suntem norocoşi şi se prind, peste patru-cinci ani”, a mai arătat localnica din Herneacova.



Femeia a arătat că pomii maturi, tăiaţi de primărie, erau ca o perdea verde între casele oamenilor şi drumul judeţean care duce spre domeniul Herneacova, o destinaţie spre care merg sute de maşini în fiecare weekend. „Nu înţeleg necesitatea aceste lucrări. Poate au fost necesare pentru firma care a furnizat puieţii. Acum satul arată jalnic, cu un aspect urban. Nu văd cum s-ar putea recupera ceva”, a mai spus bănăţeanca din Herneacova.

Explicaţiile primarului

Primarul din Recaş, Pavel Teodor, a declarat că lucrările de la Herneacova fac parte dintr-o campanie de plantare de pomi ornamentali şi fructiferi din care a făcut o adevărată pasiune. „Este o politică a primăriei şi a mea o pasiune să plantez cât mai mulţi pomi fructiferi şi ornamentali. Am terminat lucrările pe Recaş şi în mare la Izvin, iar din acest an am trecut la plantare de pomi fructiferi pe sate. Spre exemplu, în acest an am plantat la Petrovaselo 2.000 de pomi fructiferi şi la Herneacova 2.500. Am tăiat toţi prunii uscaţi, strâmbi, debili. Mai erau şi alte specii care arătau jalnic. Nu am tăiat nucii decât în cazuri excepţionale. Am plantat în loc două rânduri pe o parte, două rânduri pe alta. Cei care au arătat foarte bine sunt rămaşi acolo. Dacă au fost strâmbi şi nu mai prezentau siguranţă pentru pietoni şi participanţii la trafic, i-am dat jos”, a declarat primarul Pavel Teodor, potrivit căruia până în 30 iunie 2020 se vor asfalta străzile secundare şi se vor reface podeţele din Herneacova. „În final o să arate excepţional”, a spus primarul.

