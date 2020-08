Primar eliminat din cursa pentru un nou mandat de un cetăţean supărat: „Domn’ primar, mi-ai tăiat dudul“ VIDEO

Totul a pornit de la plângerea lui Iuliu Cristian Damian, un cetăţean din Moldova-Nouă care îl susţine la primărie pe candidatul PNL, Ioan Chisăliţă. Damian a contestat în instanţă decizia prin care Biroul Electoral de Circumscripţie Moldova-Nouă a validat candidatura lui Torma şi a listei de consilieri a Alianţei PSD-Pro România.

Chichiţa care l-a scos din joc pe primar

În proces, care s-a judecat în primă instanţă la Judecătoria Sânnicolau-Mare, Iuliu Damian a arătat că, în cazul alianţelor politice, propunerea de candidat trebuie semnată atât de conducerile organizaţiilor judeţene, cât şi de preşedinţii organizaţiilor locale ale celor două partide din alianţă, lucru care în cazul candidaturii lui Torma nu s-a întâmplat. Potrivit lui Damian, pe documentele depuse de Alianţa PSD-Pro România sunt doar semnăturile conducerii celor două partide de la nivel judeţean.



„Dacă în cazul Alianţei USR-Plus pe listele cu propuneri de candidaţi apar atât semnăturile preşedinţilor organizaţiilor judeţene, cât şi cele ale preşedinţilor organizaţiilor locale, care au înţeles să respecte întocmai prevederile legale, nu acelaşi lucru poate fi con statat în ceea ce priveşte propunerea alianţei PSD-Pro România”, a arătat Iuliu Damian în procesul prin care a cerut invalidarea candidaturii lui Torma.



Judecătoria Moldova-Nouă a respins cererea lui Damian arătând că „lipsa semnăturii este suplinită de declaraţia intimatului de acceptare a candidaturii, care este semnată chiar de preşedintele organizaţiei locale, respectiv Torma Adrian Constantin”. „Chiar dacă declaraţia este a candidatului, semnarea acesteia ţine loc şi de contrasemnarea propunerii de candidatură de către conducerea organizaţiei, care este reprezentată tot de intimat. Astfel, acesta şi-a asumat consecinţele acelei candidaturi şi in calitatea sa de preşedinte al organizaţiei locale”, se arată în sentinţa Judecătoriei Moldova-Nouă.

Sentinţa „bombă“ de la Tribunal

Decizia judecătoriei a fost contestată la Tribunalul Caraş-Severin, unde judecătorii au răsturnat sentinţa, admiţând cererea lui Damian şi scoţându-l din cursă pe primarul Torma. „Anulează Hotărârea nr. 9/19.08.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 6 Moldova Nouă. Respinge candidatura intimatului Torma Adrian Constantin, pentru funcţia de primar, depusă la Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 6 Moldova Nouă”, se arată în sentinţa Tribunalului Caraş-Severin, care a fost pronunţată duminică şi este definitivă.

„În locul acesta eu am avut un dud“

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, cetăţeanul care l-a scos din cursa pentru un nou mandat pe primarul Torma a explicat ce l-a determinat să conteste în instanţă candidatura lui Torma. „Aş vrea să înţelegeţi foarte clar ce m-a motivat pe mine să fac asta. În locul acesta eu am avut un dud. A adunat săracul şi el câţiva ani acolo. Domn’ primar. Pe mandatul tău a fost tăiat. O altă nemulţumire care m-a motivat să vreau normalitate şi să fac pasul acesta este că în faţa casei mele aveam un izvor. De ce zic aveam? Pentru că izvorul acesta în trecut avea un podeţ, râul era dirijat pe partea cealaltă. Acum râul a inundat izvorul. Dacă nu mergeam la primărie să mă zbat, nici parapetul pe care îl vedeţi în spate. Un alt motiv care m-a împins să fac treaba asta este că efectiv oamenii din Moldova-Nouă sunt efectiv sub teroare. Dacă un om din Moldova-Nouă are o opinie şi nu este în favoarea domnului primar, a doua zi este abordat”, a explicat Iuliu Damian.

Primarul Adrian Torma nu a putut fi contactat pentru a-şi exprima un punct de vedere.







