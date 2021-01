Povestea unei casete înregistrate în 1987, înainte de fuga muzicienilor în Occident. Artiştii, reuniţi după 33 de ani VIDEO

În anii 80, în Timişoara exista o formaţie rock care se numea Impact. Cântau un rock progresiv după modelul Toto, Chicago sau Boston. Povestea formaţie se încheie însă în 1987, după ce doi dintre muzicieni, Dan Pavel şi Simi Fritea au decis să fugă din lagărul comunist în occident.





Cei doi au fost urmaţi la scurt timp de chitaristul Zoltan Lengyel. Înainte de plecare, muzicienii s-au întâlnit în sala de repetiţii şi au înregistrat cu un casetofon o casetă cu toate piesele lor, în speranţa că odată se va putea materializa un album. Imediat după Revoluţie, s-a mutat în Germania şi basistul Cristian Podratzky. Singurul care a rămas în Timişoara până în zilele noastre este toboşarul Vali Potra.

„ Formaţia Impact a fost înfiinţată de Cristian Podratzky, iar eu am intrat în formaţie după ce am citit un anunţ în revista Orizont. Aveam atunci 16 ani. Pe la începuturi, stilul a fost tributar genului Phoenix, dar după aceea ne-am orientat spre un rock progresiv. Zoli Lengyel, cel care cânta la clape, a venit cu această direcţie. În 1987, înainte de fuga celor doi din trupă, ne-am întâlnit în sala de repetiţie şi am tras pe o casă toate piesele şi ideile pe care le aveam. Caseta a rămas la mine. O am şi acum, chiar dacă între timp am copiat piesele pe calculator ” , a spus Vali Potra.



Formaţia Impact a fost înfiinţată de Cristian Podratzky, iar eu am intrat în formaţie după ce am citit un anunţ în revista Orizont. Aveam atunci 16 ani. Pe la începuturi, stilul a fost tributar genului Phoenix, dar după aceea ne-am orientat spre un rock progresiv. Zoli Lengyel, cel care cânta la clape, a venit cu această direcţie. În 1987, înainte de fuga celor doi din trupă, ne-am întâlnit în sala de repetiţie şi am tras pe o casă toate piesele şi ideile pe care le aveam. Caseta a rămas la mine. O am şi acum, chiar dacă între timp am copiat piesele pe calculator, a spus Vali Potra.

Trupa Impact în anii 80: Dan Pavel, Christian Podratzky, Zoltan Lengyen şi Vali Potra



La începutul anului 2020, în plină pandemie de coronavirus, Vali Potra a luat legătura cu Cristian Podratzky şi Zoltan Lengyel, care locuiesc în Germania, şi cu Dan Pavel, care trăieşte în Franţa. Şi le-a propus un come-back.

„ Noi nu ne-am mai adunat niciodată să cântăm în această formulă. Fiecare şi-a urmat drumul lui. Eu sunt cel care tulbură vieţile foştilor mei colegi din Impact. Înainte de revoluţie am cântat în două trupe: Impact şi Abra. În 2013 am reuşit să-i adun pe foştii colegi de la Abra, să facem primul album în limba română, acum am zis că a venit momentul să-I bat la cap şi pe cei cu care am fost în Impact ” , a mai declarat Vali Potra.



Noi nu ne-am mai adunat niciodată să cântăm în această formulă. Fiecare şi-a urmat drumul lui. Eu sunt cel care tulbură vieţile foştilor mei colegi din Impact. Înainte de revoluţie am cântat în două trupe: Impact şi Abra. În 2013 am reuşit să-i adun pe foştii colegi de la Abra, să facem primul album în limba română, acum am zis că a venit momentul să-I bat la cap şi pe cei cu care am fost în Impact, a mai declarat Vali Potra.







Christian Podratzly



Reîntâlnirea din Germania Zoltan LengyelChristian Podratzly

În iunie 2020, membrii trupei Impact s-au reîntâlnit la Munster, în casa lui Zoltan Lengyel. Au găsit un studio şi au început repetiţiile. După câteva zile au înregistrat prima piesă de pe vechea casetă: intitulată “Omul de zăpadă”.

„ Începuse deja problema cu pandemia şi era mai complicat ca ei să vină din Germania şi Franţa în România aşa că am decis să ne întâlnim cu toţii în Germania. Cristi locuieşte la Berlin, destul de aproape, Dan a venit din zona Lyon, iar eu de la Timişoara. După 33 de ani, ne-am reîntâlnit la Zoli acasă. Ideea iniţială a fost să fructificăm toate piesele de pe casetă, sunt vreo zece. Până la urmă a decis să începem cu una, să-I şi dăm drumul şi să vedem şi reacţiile. Am ales cea mai complicată piesă, se numeşte Omul de zăpadă. Dacă tot faci o chestie din asta după 33 de ani, nu-ţi baţi joc, am zis că trebuie să facem lată. Şi piesa sună foarte bine ” , a mai povestit Vali Potra, care este şi percuţionistul trupei Blazzaj.





Dan Pavel

Începuse deja problema cu pandemia şi era mai complicat ca ei să vină din Germania şi Franţa în România aşa că am decis să ne întâlnim cu toţii în Germania. Cristi locuieşte la Berlin, destul de aproape, Dan a venit din zona Lyon, iar eu de la Timişoara. După 33 de ani, ne-am reîntâlnit la Zoli acasă. Ideea iniţială a fost să fructificăm toate piesele de pe casetă, sunt vreo zece. Până la urmă a decis să începem cu una, să-I şi dăm drumul şi să vedem şi reacţiile. Am ales cea mai complicată piesă, se numeşte Omul de zăpadă. Dacă tot faci o chestie din asta după 33 de ani, nu-ţi baţi joc, am zis că trebuie să facem lată. Şi piesa sună foarte bine, a mai povestit Vali Potra, care este şi percuţionistul trupei Blazzaj.Dan Pavel

Vali Potra



Pentru voce a fost ales un artist din Timişoara, Johnny Kui, care cântă în trupa Dincolo de Ziduri. Înainte de Crăciun, cei de la Impact au venit cu darul pentru melomani: Este vorba despre primul videoclip oficial al formaţiei Impact: „Omul de Zăpadă”.





Planul celor de la Impact este să înregistreze şi celelalte piese, pentru a scoate un album, iar când va fi posibil să se reunească şi pentru conecerte.



Vă mai recomandăm: