Un copil de 15 ani a sărit de la etajul doi al şcolii unde învaţă. „Se pare că nu-i place să folosească scările“

Pompierii de la ISU Timiş şi medicii de la Ambulanţă au fost din alertaţi pentru a interveni în localitatea timişeană Lenauheim.

La fel ca săptămâna trecută, un copil de 15 ani, elev în clasa a VIII-a la şcoala gimnazială din comună, a sărit de la

etaj.



Data trecută nu a păţit nimic, pentru că a sărit de la etajul unu. Acum însă a căzut de la etajul doi, astfel că a fost transportat la spital cu traumatisme la nivelul membrelor inferioare. Medicii spun că ar putea avea o fractură la un picior.

"Se pare că nu-i place să folosească scările. Şi săptămâna trecută a sărit de la etajul doi. E un copil cu probleme”, a spus unul dintre pompieri.



„Copilul are o problemă medicală. Are momente în care nu i se irigă creierul. Nu se oxigenează. În momentele alea nu ştie ce face. El are o problemă medicală. În acele momente nu are discernământ. Aşa se manifestă, a mai sărit de la etaj, nu e prima dată când se întâmplă lucrul acesta. Are o problemă, ce să facem. Tata lui este angajat la SRL-ul primăriei, e un băiat bun, ajută acasă. Nu e o familie dezorganizată. Copilul e sub tratament”, a declarat Ilie Suciu, primarul din Lenauheim.

