Nicolae Robu, provocat din nou să spună dacă se vopseşte: „Nu vă daţi seama cât de ridicole sunt aceste acuze?” VIDEO

Învins în alegerile din septembrie 2020 de Dominic Fritz, Nicolae Robu vrea să îşi ia revanşa în 2024. A anunţat deja că va candida pentru a fi reales, iar din strategia sa de campanie fac parte şi audienţele online, unde răspunde live întrebărilor puse de cei care îl urmăresc pe Facebook.

În ultimul live al lui Robu, una din întrebări, adresate „de pe un cont fals, bineînţeles”, a fost legată de vopseaua de păr pe care fostul primar o foloseşte pentru a-şi ascunde firele de păr albe.

Fostul primar a venit cu o explicaţie pe care a dat-o şi în 2012, atunci când primarul de la acea vreme, Gheorghe Ciuhandu, a spus despre el că este „vopsit”.

„Mă dau cu un gel care îmi estompează şuviţele. Nu folosesc nicio vopsea de păr. Presupunând că aş folosi vopsea, care e problema? Mă dau cu un gel care îmi estompează şuviţele. Am şuviţe. Atât. Puteţi să mă studiaţi până la rădăcină. Nu sunt cărunt. Presupunând că într-o zi voi fi cărunt, care e problema? Nu vă daţi seama cât de ridicole sunt aceste acuze? Eu nu am fost acuzat de prejudiciu de 35 de milioane de euro. Am fost acuzat că mă vopsesc, chipurile, şi că am adus palmieri care au înfrumuseţat oraşul. 40 de palmieri cu 140 de euro bucata”, a reacţionat Robu.





