Nicolae Robu anunţă începerea construcţiei unui modern complex sportiv şi de agrement în Timişoara

Nicolae Robu, încă primar în funcţie la Timişoara, a anunţat că s-a publicat rezultatul final al licitaţiei pentru construcţia complexului sportiv din Calea Lipovei.

“Pentru mine, tot ce am făcut în aceşti ani în oraş a fost cu implicare sufletească maximă. E felul meu de-a fi, incurabil, să pun tot sufletul în tot ce fac. La mine chiar funcţionează zicerea Unde dragoste nu e, nimic nu e! Ei bine, cu toată dragostea, cu tot sufletul, am asumat în 2012 să promit că voi face ceea ce n-a făcut nimeni în niciun oraş din România şi anume: patru complexuri sportive şi de agrement în patru cartiere cât mai echilibrat distribuite în oraş. Am acţionat continuu pentru ca promisiunea sinceră să ajungă materializată. Greutăţile au fost, însă, peste tot ce am putut imagina. N-am cedat, cu perseverenţă, astăzi, trei din cele patru complexuri sunt proiecte în derulare, în diverse stadii. Cel mai avansat, Complexul Sportiv şi de Agrement din Cartierul Calea Lipovei este la execuţie! Astăzi, 26.10.2020, s-a publicat pe SEAP rezultatul final al licitaţiei, adică raportul procedurii şi comunicarea aferentă!”, a anunţat Nicolae Robu.

Valoarea de adjudecare a contractului a fost de 20.656.104 lei plus TVA.

Firma câştigătoare este SC Bauerhof Agrobanat SRL, cu terţ susţinător SC Constructim SA.



Complexul cuprinde o clădire S+P+2E, cu o amprentă la sol de 2.254 mp şi o suprafaţă construită de 3.776 mp, care găzduieşte: un bazin de înot acoperit, o sală de sport multifuncţională (arte marţiale, box, lupte, gimnastică, dans sportiv, aerobic etc.), cu tribune, o sală de fitness, două saune, două vestiare, săli de duş, grupuri sanitare, dependinţe diverse.

În exterior va exista un bazin de înot, două terenuri de tenis pe tartan, cu nocturnă, un teren trivalent (minifotbal, baschet, handbal) pe tartan, cu nocturnă, o zonă de fitness în aer liber, cu turn de escaladă, un parc, cu bănci, foişoare şi standuri de joacă pentru copii.

Proiectul cuprinde şi o parcare cu 102 locuri.