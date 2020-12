Mica Polivalentă din Timişoara, care va avea 2.560 de locuri, ar putea fi inaugurată vara viitoare FOTO

Acesta este una dintre moştenirile noulu rector al Universităţii Politehnica din Timişoara, care a stabilit o prioritate în terminarea sălii de sport din zonha stadionului „Dan Păltinişanu”.

„Nişte explicaţii există. Atunci când s-a pornit, exista un proiect, ulterior s-a început construcţia. Apoi, nu au mai fost bani şi după trei ani mm intrat în parteneriat cu Primăria, după ce domnul rector Robu a ajuns primar. Singura problemă era că s-a mărit capacitatea de 2.200 la 2.560 de locuri. Şi s-a mai introdus acel sistem american, cu acel cub cu ecrane, care oferă informaţii. După ce s-au introdus acete noutăţi în proiectare, în urma unei expertize, s-a constat că sunt probleme la structura acoperişului. Nu putea să susţină acel cub. Mai erau şi nişte noi norme seismice, a trebuit să facem schimbări în proiect şi din acest punct de vedere. După Colectiv au apărut noi norme ISU, iară diferte faţă de cele vechi. Am intrat într-o zonă de procese cu firma cu care am semnat contractul şi asta s-a întins până în 2016. Am câştigat toate procesele, dar asta nu ne încălzeşte, pentru că trebuia construită sala. Apoi, de abia după a treia licitaţie am găsit din nou constructor”, a declarat Florin Drăgan.Nicolae Robu, fostul primar al Timişoarei, în vizită pe şantierul sălii de sport, în 2013Aşa arăta construcţia în 2014Aşa arată arena în 2020"Termenul de finalizare e vara anului viitor"