Medicul român care lucrează la vaccinul contra SARS-2: „Va apărea un tratament înainte de a se imuniza populaţia“

Cercetătorii de la centrul OncoGen din Timişoara continuă studiile şi testările de laborator pentru elaborarea unui vaccin împotriva coronavirusului SARS 2. În stadiul de studii preclinice, specialiştii timişoreni testează eficienţa teoriilor lor şi tehnologia aleasă pentru vaccin. După terminarea sintetizării acestuia, au loc o serie de teste pe culturi de celule umane, iar peste câteva săptămâni, cercetătorii români vor avea primele concluzii.



Coronavirusul SARS-2 a introdus aproape toată ţările de pe glob în carantină, provocând mai bine de 2,5 milioane de infecţii şi peste 170.000 de decese. Cu toate acestea, profesorul Virgil Păunescu, directorul OncoGen şi şeful catedrei de Imunologie de la Universitatea de Medicină din Timişoara, omul care coordonează cercetările pentru realizarea vaccinului, nu este impresionat de acest virus.

“Nu mi se pare ceva special. Au fost viruşi mult mai răi decât acesta. A fost SARS-ul, care e din aceaşi familie, şi care avea o mortalitate net superioară; 30 la sută. MERS-ul, care de asemenea avea o mortalitate foarte mare. Au mai fost şi alte epidemii, acum câţiva ani a fost gripa aviară, dar unde mortalitatea a fost mai mică decât în gripa sezonieră. Nu e nimic special la acest virus decât că are un grad de contagiozitate foarte mare. Sigur că apare această problemă legată de procentul destul de mare decese la vârstele mai înaintate, la populaţia trecută de 70 de ani”, a spus Virgil Păunescu.



"Nu cred în teoria conspiraţiei"

Se discută din ce în ce mai mult despre originea coronavirsului SARS 2. Dacă este un virsus natural, care provine de la animal, dintr-o piaţă din Wuhan, sau este un virus creat şi scăpat accidental din cel mai mare laborator de cercetare din China, aflat tot în Wuhan. Ce crede Virgil Păunescu?



“Nu cred că s-ar putea face o deosebire. Dacă ar fi un virus bine făcut ar fi greu de deosebit un virus natural de un virus făcut în laborator. Sincer, nu cred că este un virus făcut în laborator. Cel mai probabil este un virus natural care a suferit mutaţii de la animale şi a reuşit să infecteze şi omul. Dar vă spun încă o dată, nu poţi să deosebeşti un virus natural de unul produs în laborator, dacă el este bine făcut. Mă gândesc că dacă ar fi fost o armă biologică, ar fi fost mult mai periculos virusul. Nu sunt adeptul teoriilor conspiraţioniste. Prima dată s-a spus că l-au făcut americanii să-i pună în dificultate pe chinezi. Dar vedem că suferă mai mult americanii. Aşa că acum avem teoria că l-au făcut chinezii pentru ăia. E adevărat, capacitatea de a manipula un virus în aşa fel încât să nu se vadă acest lucru este apanajul unor laboratoare foarte bine puse la punct, sunt doar câteva în lume şi sunt controlate. Dacă mă întrebaţi pe mine, eu nu cred în teoria conspiraţiei”, a mai declarat Virgil Păunescu.





“Imunizarea de grup e posibilă, numai că are costuri foarte mari"

După lideri precum Angela Merkel, Boris Johnson sau Donald Trump, tot mai mulţi specialiştii anunţă că pentru a scăpa de virus, este nevoie ca 60-70 la sută din populaţie să imunizeze, fie natural, prin boală, fie prin vaccin.



“Imunizarea de grup e posibilă, numai că are costuri foarte mari. Vedeţi că şi în ţările care au început cu această teorie, lucrurile s-au schimbat foarte rapid pe parcurs. Cele mai bune exemple sunt Anglia şi SUA. Ei au spus că trebuie să se imunizeze natural toată populaţia. Şi-au făcut ei socoteala cât pierd într-un fel, cât în altul. Problema reală este capacitatea sistemului sanitar de a-i salva pe cei gravi. Nu avem vaccin, nu avem tratament. Tot ce se face este paleativ. Nu se adresează bolii, ci unor simptome. Atunci, principala preocupare este să nu se îmbolnăvească toţi odată şi să sufoce sistemul sanitar. Asta este problema, să depăşeşti capacitatea din terapiile intensive, pentru a-i lăsa pe unii să moară. Ultimul studiu pe care l-am văzut arată că undeva la zece la sută din populaţia Germaniei a trecut prin boală şi a fost imunizată. Chiar dacă sunt 10 sau 40 la sută, rămân suficient de mulţi care mai pot să fie infectaţi. În mod evident rămân să fie infectaţi cei care au stat în casă, în izolare. Categoriile cele mai vulnerabile, asta este problema. De aceea e o mare dilemă cu relaxarea asta. În momentul în care relaxezi lucrurile, relaxezi pentru populaţia care nu este foarte vulnerabilă. Numai că cei care nu sunt vulnerabili o duc acasă, îşi îmbolnăvesc părinţii, bunicii, care chiar riscă să moară. Cred că totuşi vom avea ori un tratament, ori un vaccin înainte de a se imuniza populaţia”, aexplicat Virgil Păunescu.



"Nu a fost vaccin eficient nici pentru SARS şi MERS"

Interesant este că nici pentru celelalte două coronavirusuri care au creat probleme la nivel mondial, SARS şi MERS, nu s-a descoperit un vaccin. Şi cu toate acestea virusurile au dispărut.



“Virusul nici nu dispare, nici nu moare. Evoluează pe nesimţite, în sensul că pot apărea îmbolnăviri sporadice. Pentru că în permanenţă vor fi câţiva care vor putea face boala. Nu a fost vaccin eficient nici pentru SARS şi MERS. Acele epidemii s-au stins de la sine prin simple măsuri de izolare. Nu erau atât de contagioase cum este acesta. Marea problemă cu acest virus este să sufere mutaţii. Pur şi simplu la întâmplare. E posibil să ducă la un virus cu o virulenţă mai scăzută sau e posibil să ducă la mutaţii în care să ne trezim cu un virus foarte agresiv, cum a fost SARS-ul, cu 30 la sută mortalitate”, a adăugat Virgil Păunescu.

"Poate România să joace în liga mare a cercetării sau nu poate?"

Oamenii de ştiinţă din America, Germania sau China lucrează la găsirea unui antidot. Pentru ca şi cercetarea românească să conteze la nivel internaţional, este important ca proiectul celor de la OncoGen să fie susţinut.



“Noi am beneficiat în ultimii ani de finanţări, undeva între 10 şi 11 milioane de euro. Problema este că ele s-au dus, au fost consumate pentru temele de cercetare pe care le-am contractat. Au fost vaccinurile în ambrozie şi în cancer. Aşa că veneam dintr-o zonă care avea foarte multă legătură cu vaccinarea. Eram deja cu motoarele turate. Problema este că acest proiect nu a beneficat de finanţare. Nu am primit niciun leu pentru acest lucru. Am primit doar nişte sponsorizări. Dorinţa noastră era să fim în primii 10-20 care realizează un vaccin. Cu cât eşti mai în faţă în această competiţie, în care deja ai fost înscris, cu atât imaginea ta ca institut, prestigiul tău şi al ţării este mai mare. Asta este tot. Sigur că vrem să fim primii, dar problema devine una de simbolistică. Poate România să joace în liga mare a cercetării sau nu poate”, a mai spus Virgil Păunescu.



OncoGen a apărut pe lista Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii cu marile centre de cercetare care se ocupă de dezvoltarea unui vaccin împotriva coronavirsului.