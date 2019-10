Helmuth Duckadam a lansat propriul brand de echipament sportiv. Ediţie limitată de mănuşi modelul Sevilla ‘86

GALERIE FOTO



Fostul mare portar Helmuth Duckadam, acum în vârstă de 60 de ani, se află în faţa unei noi provocări. Acesta a creat linia de echipament sportiv marca Hduckadam ’86. Mănuşi de portari, echipamente pentru portari, echipamente de joc, tricouri, jachete, accesorii, toate au semnătura “Eroului de la Sevilla“ şi logoul HD ’86. Fostul mare portar Helmuth Duckadam, acum în vârstă de 60 de ani, se află în faţa unei noi provocări. Acesta a creat linia de echipament sportiv marca Hduckadam ’86. Mănuşi de portari, echipamente pentru portari, echipamente de joc, tricouri, jachete, accesorii, toate au semnătura “Eroului de la Sevilla“ şi logoul HD ’86.

„Eu întotdeauna mi-am dorit să las ceva în urmă. Am înscris acest brand la OSIM şi am făcut o nouă linie de echipament sportiv. Am început de vreo trei luni, dar nu am făcut nicio promovare. Voiam mai întâi să vedem cum merge, să ne reglăm din mers. Suntem la început de drum. Vrem să facem ceva de calitate, nu cantitate”, a declarat Helmuth Duckadam, pentru „Adevărul”.

„Acum vindem doar pe site, e foarte greu să intrăm în magazine“







Treningurile şi echipamentele de joc sunt făcute la o fabrică din Serbia, iar mănuşile sunt realizate în Pakistan, unde se fac majoritatea mănuşilor din lume.

Vânzările se fac deocamdată exclusiv pe site-ul www.duckadam.ro.



„Încerc eu să promovez cât pot, pe la emisiuni de televiziune şi pe unde mă duc prin ţară. Trebuie să vedem unde putem face o lansare, dar nu vrem să facem nimic în pripă. Acum vindem doar pe site, oricum e foarte greu să intrăm în magazine. Încă nici nu suntem la un nivel atât de mare. Nici nu m-am gândit la un business care să-mi aducă nu ştiu câţi bani, e ceva de suflet. Până acum, sunt mulţumit de cum am vândut. Săptămâna trecută, am fost la Torino şi am prezentat mănuşile, a fost foarte bine”, a mai spus Duckadam.



Ediţie limitată de mănuşi









Cel mai bine se vând mănuşile. „Mănuşile mă reprezintă”, spune Duckadam.





De sărbători, Duckadam vrea să scoată o ediţie limitată de mănuşi. „Este vorba de 86 de perechi care seamănă cu acele mănuşi cu care am apărat la Sevilla. Calitatea va fi cea din zilele noastre, voi schimba şi culorile. Acelea erau alb şi roşu, acestea vor fi cu alb şi albastru”, a explicat Helmuth Duckadam.

A vândut mănuşile cu care a apărat la Sevilla







Ce s-a întâmplat cu mănuşile cu care a apărat Duckadam la Seviila? „Le-am vândut în urmă cu câţiva ani. Mi-am schimbat şi eu apartamentul şi aveam nevoie de bani. Preţul a fost de doar 3.000 de dolari. Poate că astăzi valorau câteva sute de mii de dolari, dar asta e. Banii m-au ajutat atunci foarte mult, acum sigur nu le mai vindeam. Nu la acel preţ”, a mai spus Duckadam.

“Portari sunt mulţi. Duckadam e unul singur“





Omul din spatele brandului Hduckadam 86 şi partenerul lui Duckadam este Milan Radin, care în ultimii 20 de ani a contribuit la crearea, lansarea şi dezvoltarea multor branduri internaţionale, în America, Austria, Serbia şi România.







“Sunt onorat să pot participa la dezvoltarea şi lansarea echipamentelor sportive marca Helmut Duckadam '86. Ne dorim, pe de o parte, să-i aducem un omagiu domnului Helmut Duckadam, un om deosebit, o legendă a fotbalului românesc şi european, dar mai mult, dorim să aducem bucurie conaţionalilor noştri, să-i facem să se mândrească purtând pe piept, la Roma, Londra, Madrid, Berlin, Bucureşti, Cluj, Timişoara... un brand românesc: HDuckadam '86. Portari sunt mulţi. Duckadam e unul singur”, a spus Milan Radin.





Helmuth Duckadam a vizitat, sâmbătă, liceul „Bartók Béla” din Timişoara, acolo unde învaţă, în clasa a şasea, şi fiul lui Milan Radin. Fostul portar a vorbit cu copiii, a oferit autografe şi a prezentat echipamentul Hduckadam 86.