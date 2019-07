FOTO Venezueleanca de la Timişoara. A scăpat de coşmarul de acasă. „Foarte uşor te omoară cineva pentru un telefon, o pereche de papuci sau chiar mâncare“

A ales România pentru a scăpa de coşmarul din Venezuela. Este povestea Paolei Hidalgo, o tânără de 22 de ani, studentă în anul II la Facultatea de Jurnalistică din Timişoara. S-a stabilit în Banat în urmă cu patru ani, împreună cu mama şi sora ei.

„M-am născut în Valencia, al doilea oraş ca mărime din Venezuala, dar am crescut într-un mic oraş, de pe peninsulă, care se numeşte Punto Fijo, la 20 de metri de plajă. După ce am terminat liceul, am făcut două trimeste de inginerie medicală, după care am venit în România”, începe să povestească Paola.

În 2015, când a venit în România, Paola avea 18 ani. A fost nevoită să caute o viaţă mai bună, să se refugieze, determinata de situaţia dezastruasă din ţara ei.

“România m-a ales pe mine! Tatăl meu vitreg e român. Eu sunt 100 la sută venezueleancă. Nu ştiam nimic despre România înainte, nu cunoşteam nici limba. Dar era mai uşor să venim aici decât în altă ţară”, a mai spus tânăra.

Un tablou asemănător cu regimul Ceauşescu

Sub regimul condus de Nicolas Maduro, în jur de cinci milioane de persoane au părăsit deja Venezuela. 70 la sută din populaţia ţării trăieşte sub pragul de subzistenţă. Paola Hidalgo ne descrie atmosfera de acolo, care sună cunoscut pentru cei care au trăit în regimul Ceauşescu de la noi.





“Este o situaţie politică şi socială foarte grea. Nu mai avem mâncare, servicii, mijloace de transport, electricitate, internet, apă. Ştiu că este foarte greu de imaginat. Când am venit în România, începuse problema cu hârtia igienică. Nu se mai găsea şi nimeni nu înţelegea cum se poate aşa ceva. Când era Hugo Chavez viu era o criză, dar mai găseai alimente. Acum, efectiv te poţi duce la un supermarket şi este absolut gol. Sau dacă sunt produse, este un singur produs. Sunt cozi să cumperi o pâine şi la produsele de bază”, a mai povestit Paola Hidalgo.

Venezueleanca susţine că în capitala Caracas criza nu este atât de mare. “Poţi să găseşti produse, dar la nişte preţuri foarte ridicate. În Venezuela, lucrezi o lună întreagă pentru echivalentul a 7,7 dolari. Acesta este salariul minim pe economie. Criza umanitară din Venezuala poate fi comparată cu ce se întâmplă în Siria. Exodul este uriaş şi în Venezuela”, a mai afirmat Paola.

“Foarte uşor te omoară cineva pentru un telefon mobil"

Ţară cu munţi, Anzii având vârfuri depăşesc 5.000 de metri, cu ţărrmuri la Marea Caraibelor şi Oceanul Atlantic, cu cea mai înaltă cascadă de pe Pământ, Venezuela a fost cândva o bijuterie turistică. Acum este unul din cele mai periculoase locuri din lume.



“Este un mare risc să te duci acum în Venezuela. Nu recomand la nimeni. De cum ai ajuns în aeroport, rişti să fii jefuit, foarte uşor te omoară cineva pentru un telefon mobil, pentru o pereche de papuci, incusiv pentru mâncare. Erau resorturi hoteliere, dar s-au închis”, a mai spus venezueleanca.

„În următoarele 15-20 de ani, nu cred că se schimbă ceva”

Paola Hidalgo nu crede că în viitorul apropiat se va schimba situaţia în Venezuela. Mai cu seamă că şi protestele împotriva lui Nicolas Maduro au încetat.





“Avem nevoie de cineva care îşi doreşte să ridice ţara. Problema este că şi opoziţia, după nişte luni de proteste, . Toată lumea a crezut că Juan Guaido o să-l dea jos pe Maduro, dar acum dispărut, la fel ca ceilalţi din opoziţie. S-au retras. Maduro mai are susţinători. Sunt oameni care au trăit şi înainte în sărăcie extremă, acum primesc, o dată pe lună, ceva mâncare, ţin tot cu el. În următoarele 15-20 de ani, nu cred că se schimbă ceva”, a mai spus Paola.

Paola este studentă acum la Jurnalistică. Se visează jurnalistă.

“Sunt aici de patru ani. Primul an a fost exclusiv pentru învăţarea limbii. Îmi trebuia pentru facultate. Cu atât mai mult cu cât am vrut să fac jurnalistică. Am vrut asta pentru că mi-am dat seama că am nişte aptitudini care s-ar potrivi foarte bine cu cariera de jurnalist”, adaugă tânăra.

Bucătăria venezuelană



Se spune că dacă vrei să cunoşti cultura unui popor e important să începi cu mâncarea lor. Bucătăria venezueleană este apreciată în lume.



“Îmi place foarte mult să gătesc. Avem o bucătărie foarte diversă, nu este iute cum toată lumea crede. Mâncăm foarte multe preparate pe bază de porumb, pe bază de platain – o versiune a bananei dar nu se poate mânca crudă, se găteşte neaparat, şi mâncăm multă vită, pui şi peşte. Mâncarea tradiţională este arepa. Ca să explicăm e un fel de sandwici făcut din făină de porumb alb, care se umple cu brânză, carne şi altele. Avem şi platoul tradional pabellon; cu orez, fasole neagră, carne de vită şi platain”, a mai povestit Paola Hidalgo.







Venezuela exportă miss-uri



Venezuela este renumită pentru frumuseţea femeilor. Este o ţară care a a dat foarte multe regine ale frumuseţii.







“Avem femei foarte frumose, în special în capitală, Valencia şi Maracaibo. E o mare diversitate, de la brunetă, blondă, înaltă, scundă, slabă, grăsuţă. Poţi să găseşti orice. Explicaţia este în genă, fiind oameni atât de amestecaţi, spanioli, negrii, albi - au ieşit nişte combinaţii interesante”, a mai declarat Paola.





Pentru a se putea intreţine a lucrat la un restaurant, în “customer support”, iar acum este vânzătoare la un magazin de haine din mall. Nu ştie ce-i rezervă viitorul, dar Paola e decisă. Vrea să rămână în România.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: